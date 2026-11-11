به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند اظهار کرد: در مهر ماه سال جاری، ۴۹میلیون و ۴۷ هزار و ۱۸۶ مسافر با استفاده از شبکه متروی تهران جابه‌جا شدند.

وی افزود: در این ماه، ۵۷ هزار و ۳۹۰ حرکت قطار در خطوط هفت‌گانه مترو انجام شد که خط چهار با ۱۰ هزار و ۹ حرکت، معادل ۱۸ درصد کل حرکت‌ها، بیشترین سهم را در خدمات‌رسانی به شهروندان بر عهده داشت. خط یک با فاصله‌ای نزدیک در تعداد اعزام قطار بعد از خط چهار با ۱۰ هزار و ۵ حرکت بیشترین حرکت انجام شده ماه مهر را به ثبت رسانده است.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به آمار مسافران خطوط مختلف گفت: خط یک با ۱۴ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۸۰ مسافر، پرترددترین خط مترو در مهر ماه بود. پس از آن، خط ۴ با ۸ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۱۲۰ مسافر، خط ۲ با ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۷۱۵ مسافر، خط ۳ با ۷ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۲۴۷ مسافر، خط ۶ با ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۴۰ مسافر، خط ۵ با ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۷۹۲ مسافر و خط ۷ با ۳ میلیون و ۹۱ هزار و ۵۵۲ مسافر قرار گرفتند.

زند همچنین پرترددترین ایستگاه هر خط را معرفی کرد و گفت: ایستگاه پانزده خرداد با ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۷۴۵ مسافر در خط یک ایستگاه تئاترشهر با یک میلیون و ۷۹۶هزار و ۴۲۳ مسافر در خط ۴، ایستگاه امام خمینی (ره) با یک میلیون و ۲۴ هزار و ۸۶۴ مسافر در خط ۲، ایستگاه گلشهر با ۸۷۵ هزار و ۵۳۳ مسافر در خط ۵، ایستگاه آزادگان با ۸۲۴ هزار و ۵۲۴ مسافر در خط ۳، ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس با ۵۲۶ هزار و ۸۲ مسافر در خط ۶ و ایستگاه میدان کتاب با ۲۹۱ هزار و ۳۶۱ مسافر در خط ۷، بیشترین تردد را در خطوط خود ثبت کردند.

وی با اشاره به ثبت پرترددترین روز متروی تهران در شهریور ماه افزود: روز ۱۹ مهر ماه بیشترین حجم جابه‌جایی مسافر در شبکه مترو به ثبت رسید.

زند در پایان با تأکید بر تداوم ارتقای کیفیت خدمات مترو گفت: آگاهی شهروندان از ساعات پرتردد و برنامه‌ریزی مناسب برای سفرهای درون‌شهری می‌تواند به توزیع متوازن‌تر تقاضای سفر و افزایش کیفیت خدمات کمک کند. شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه نیز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های عملیاتی خود، همواره در تلاش است خدماتی ایمن، منظم و شایسته شهروندان ارائه کند.