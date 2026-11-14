به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: طی شش ماه نخست امسال، ۸۹ نفر به دنبال گازگرفتگی سگ برای بررسی میزان جراحات و صدمات وارده به مراکز پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند.

وی افزود: از مجموع افراد آسیب‌دیده، ۶۶ نفر مرد و سایر مصدومان زن بودند. همچنین بیشترین تعداد مصدومان در گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با هفت مورد و کمترین تعداد در گروه سنی ۱۳ تا ۲۰ سال با سه مورد ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به پراکندگی شهرستانی این حوادث تصریح کرد: شهرستان تنکابن با ۱۵ مورد، آمل با ۱۳ مورد و بابل با ۱۱ مورد، بیشترین آمار مراجعه مصدومان ناشی از سگ‌گزیدگی را به خود اختصاص داده‌اند.

عباسی ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در شهرستان جویبار مورد فوتی ناشی از این حوادث گزارش نشده است.

وی با اشاره به آمار سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۳۶ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که ۸۸ نفر از آنان مرد و سایر افراد زن بودند.