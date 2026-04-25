به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳۶ نفر از مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی مصدومان افزود: از این تعداد، ۸۸ نفر مرد و مابقی زن بودند.

عباسی درباره توزیع سنی افراد آسیب‌دیده نیز گفت: بیشترین موارد مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۳۴ نفر و کمترین موارد مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۶ نفر ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین به پراکندگی جغرافیایی این حوادث اشاره کرد و افزود: بیشترین موارد سگ‌گزیدگی در شهرستان‌های بابل با ۱۷ مورد، چالوس با ۱۶ مورد و آمل با ۱۵ مورد گزارش شده است. در مقابل، شهرستان‌های جویبار و بابلسر هر کدام با یک مورد، کمترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۶۳ مورد مصدومیت ناشی از سگ‌گزیدگی در استان ثبت شده بود که از این تعداد، ۱۱۲ نفر مرد و بقیه زن بودند.