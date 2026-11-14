به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه نمایشگاه تجسمی «کلک مستوران» جمعه ۲۲ آبان در گالری خانه حوزه هنری با حضور اهالی هنر برگزار شد.

نمایشگاه «کلک مستوران» به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد و حاصل تلاش هنرمندانه بانوان هنرمند است که با تشکیل گروهی به نام «بانوان نقش آفتاب»، بیش از ۸۰ اثر از آنها در معرض دید تماشاگران قرار گرفت.

حمیده گیوی عضو انجمن خوشنویسان ایران، درباره این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه «کلک مستوران» که برای دومین سال برگزار می شود، شاهد حضور ۵۰ بانوی هنرمند در رشته‌های خوشنویسی، تذهیب‌کاری، شاعری و عکاسی هستیم که ۸۰ اثر هنری خود برای تماشاگران و هنردوستان ارائه کرده‌اند.



وی درباره موضوع این نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه روایت حدیث کساء به خط نسخ است؛ معنی این حدیث نیز به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق با دستان هنرمند بانوان کشور نگاشته شده است. همچنین نقاشی‌هایی که شما در این نمایشگاه می‌بینید، مرتبط با حدیث کساء است.

گیوی عنوان کرد: سروده های بانوان گروه نیز توسط هنرمندان خوشنویس کتابت شده و همچنین تذهیب‌کاران نیز تعدادی سرلوح آماده کرده اند که قرار است در چاپ کتاب زیبایی صفحات را دوچندان کنند و پس زمینه پوستر نیز از عکاسی یکی از هنرمندان گروه است.

این هنرمند خوشنویس با اشاره به اینکه این نمایشگاه از جمعه ۲۲ آبان کار خود را آغاز کرد و تا سه‌شنبه ۲۶ آبان ادامه خواهد داشت، با بیان اینکه گروه «بانوان نقش آفتاب» از سال‌ها قبل با تلاش و همت خود چندین نمایشگاه هنری را برگزار کرده‌اند، گفت: اولین کار گروهی بانوان نقش آفتاب سال ۱۴۰۱ در حسینیه جماران آغاز شد و در مدت این چند سال چندین نمایشگاه برگزار کردیم. به‌طور مثال، سال گذشته در ایام محرم، موفق شدیم در جریان ورکشاپی در برج آزادی، زیارت عاشورا را به رشته تحریر دربیاوریم که به‌صورت کتابی مصور به چاپ رسیده است.

گیوی در پایان بیان کرد: قرار است خروجی نمایشگاه «کلک مستوران» که با همت بانوان هنرمند و هنر زیبای آنها پدید آمده‌است نیز به صورت یک نسخه کتاب مصور چاپ شود.