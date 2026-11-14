به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۸ کیسه زغال و ۸۵۹ باکس سیگار به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دورود رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۷۵۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تشریح جزئیات کشف این محموله قاچاق گفت: با گزارش اداره منابع طبیعی و اقدام نیروی انتظامی شهرستان دورود، محموله کالای قاچاق از یک واحد مسکونی کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.