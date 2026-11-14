به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: براساس اطلاعات منتشرشده در گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۴۰۴ که به‌تازگی منتشر شده است، ۶۹.۴۸ درصد خانوارهای شهری در سال گذشته مالک عرصه و اعیان واحد مسکونی خود بوده‌اند. همچنین سهم مالکیت اعیان، به‌عنوان یکی دیگر از اشکال مالکیت مسکن، به ۱.۲ درصد رسیده است. مجموع این دو گروه، نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری را به ۷۰.۶۸ درصد رسانده است. در مناطق روستایی نیز سهم مالکیت مسکن از ۹۰ درصد فراتر رفته است.

افزایش سهم مالکیت مسکن در شهرها به بیش از ۷۰ درصد

بررسی روند تغییرات این شاخص در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری از ۶۸.۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۸.۰۷ درصد در سال ۱۴۰۱، ۶۸.۹۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۶۹.۱۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده بود. این نسبت در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت به سال قبل، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

همچنین مقایسه روند بلندمدت این شاخص نشان می‌دهد نرخ مالکیت مسکن خانوارهای شهری در دهه ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۶۶ درصد و در دهه ۸۰ حدود ۶۸ درصد بوده است. بر این اساس، ثبت نرخ ۷۰.۶۸ درصدی در سال گذشته، بالاترین سطح این شاخص در دست‌کم دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

سهم مستأجران شهری کاهش یافت

در همین حال، سهم خانوارهای مستأجر شهری نیز از ۲۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمار سال گذشته، افزایش سهم مالکیت اعیان به ۱.۲ درصد است. این نوع مالکیت به معنای مالکیت بنای مسکونی بدون مالکیت عرصه است و می‌تواند بخشی از آثار واگذاری واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی مسکن را منعکس کند.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مجموع حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان تحویل داده شده است که بیش از ۱۰۰ هزار واحد از این تعداد در دو سال اخیر و در دولت چهاردهم واگذار شده است.