به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی از رشد ۱۱ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن ملی در شش ماه گذشته و ثبت بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی خبر داد.

وی در حاشیه سی و یکمین جلسه پایش طرح‌های مسکن اظهار کرد: حدود ۵۰۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن ملی در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی آن‌ها به ۵۷ درصد رسیده است.

وی افزود: در ۶ ماه گذشته، پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها ۱۱ درصد بوده، در حالی که این میزان در ۶ ماه پیش از آن ۶ درصد ثبت شده بود. در این جلسه، عملکرد استان‌ها، برنامه زمان‌بندی اتمام پروژه‌ها و چالش‌های استان‌ها و شهرهای جدید با عملکرد پایین‌تر از میانگین کشوری بررسی شد.

پیگیری تأمین مالی و تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی را یکی از الزامات تسریع در اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: بیش از ۷۳ هزار قرارداد تسهیلات متمم در سامانه ثبت شده و عملکرد استان‌ها و بانک‌های عامل برای تعیین تکلیف واحدهای باقی‌مانده در حال پایش است.

فرهادزاده همچنین از تأمین حدود ۸.۵ همت منابع اولیه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و اختصاص منابع متناسب با پیشرفت پروژه‌ها خبر داد.

وی افزود: در حوزه حمایت از متقاضیان کم‌برخوردار، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی یکی دو هفته اخیر از سوی صندوق ملی مسکن پرداخت شده و ۲۱ هزار متقاضی نیز برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که ارزش آن بیش از ۴ همت است.

اولویت وزارت راه و شهرسازی تکمیل پروژه‌های پیشرفت‌بالا و کنترل هزینه‌هاست

وی با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌های ساخت اظهار کرد: پرداخت‌ها بر اساس قراردادهای اولیه و شاخص‌های تعدیل اعلامی سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و بررسی افزایش هزینه در پروژه‌های دارای شرایط خاص، در چارچوب اختیارات شورای مسکن استان‌ها صورت می‌گیرد.

فرهادزاده در ادامه، عملکرد شیوه گروه‌ساخت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در این روش، زمین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا متناسب با توان اقتصادی و نیاز خود ساخت‌وساز کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پروژه‌هایی که تسهیلات به آن‌ها پرداخت شده، نیمی از واحدها تکمیل و تحویل شده‌اند؛ عملکردی که در مقایسه با سایر روش‌های ساخت، بهتر بوده است.