به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی، با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۵، با رویکردی گسترده‌تر و در قالب همکاری علمی و تخصصی با دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ارائه خدمات این طرح در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران توسعه یافته تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰ هزار شهروند از خدمات «خانواده یار» بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به تنوع گروه‌های مخاطب این طرح هم گفت: خانواده‌های تهرانی در گروه‌های سنی مختلف، بانوان سرپرست خانوار و خانواده‌های کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر و همچنین کارکنان شهرداری تهران و اعضای خانواده آنان از مخاطبان طرح خانواده‌یار هستند. تلاش شده است خدمات متناسب با شرایط و نیازهای هر گروه طراحی و ارائه شود.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با بیان اینکه خدمات خانواده‌یار طیف متنوعی از مشاوره‌های تخصصی را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: مشاوره‌های فردی، گروهی، زوج‌درمانی، خانواده‌درمانی، مشاوره فرزندپروری، مشاوره‌های انگیزشی و همچنین مشاوره‌های مقدماتی در زمینه‌های شغلی، تحصیلی و ازدواج از جمله خدمات این طرح است.

وی ادامه داد: در این طرح، فضاهای اختصاصی و مناسبی در مناطق و مراکز وابسته به شهرداری در اختیار مشاوران متخصص قرار گرفته است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری به خدمات روان‌شناختی دسترسی داشته باشند. همچنین فرآیند ارزیابی مراجعان صرفاً به مشاوره محدود نیست و در صورت نیاز، ارجاع به روان‌پزشکان و سایر متخصصان یا اتصال افراد به چرخه‌های حمایتی مدیریت شهری از جمله مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و حمایت‌های مالی نیز انجام می‌شود.

اردبیلی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده از مراجعان این طرح خاطرنشان کرد: بررسی مسائل مراجعه‌کنندگان نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درخواست‌ها به مسائل خانوادگی از جمله فرزندپروری، روابط زوجین، اعتیاد، رفتارهای آسیب‌زا و مشکلات خانواده‌های تک‌والد مربوط است. همچنین مشکلات جسمی و روانی ـ اجتماعی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در فرایند مشاوره بوده است. این اطلاعات می‌تواند در شناسایی دقیق‌تر نیازهای خانواده‌ها و برنامه‌ریزی برای مداخلات مؤثرتر مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به بازخوردهای مثبت دریافت‌کنندگان خدمات هم گفت: بر اساس نتایج نظرسنجی از مراجعان، ۸۳ درصد از آنان رضایت بالا و ۳۳ درصد رضایت متوسط از جلسات مشاوره را اعلام کرده‌اند و ۶۷ درصد نیز تمایل به دریافت مجدد خدمات داشته‌اند. این نتایج نشان‌دهنده اهمیت استمرار و ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای در دسترس خانواده‌هاست.

اردبیلی همچنین بر تداوم خدمات‌رسانی این طرح در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: خدمات خانواده‌یار در دو بستر حضوری و برخط ارائه می‌شود و حتی در روزهای بحران و جنگ نیز شبکه مشاوره مدیریت شهری فعالیت خود را متوقف نکرد. استقرار پایگاه‌های حضوری در تجمعات مردمی و میادین همبستگی، در کنار سامانه‌های آنلاین، امکان استمرار ارتباط با شهروندان و ارائه خدمات مشاوره‌ای را فراهم کرد.

اردبیلی تأکید کرد: «خانواده‌یار» تنها یک خدمت مشاوره‌ای نیست، بلکه بستری برای شناسایی مسائل خانواده‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت روابط خانوادگی و افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی است. توسعه این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه و امکانات حمایتی مدیریت شهری، گامی در جهت تحقق رویکرد خانواده‌محور در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران به شمار می‌رود.