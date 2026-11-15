به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مشترک برگزاری هفته بزرگداشت زن و مقام مادر در تهران با هدف هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌ریزی برای اجرای مراسم این مناسبت برگزار شد.

مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، به همراه طاهره بیگم سیدی، معاون بانوان بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم‌الاوصیا و زینب اختری، دستیار امور بانوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در این نشست حضور داشتند و محورهای اصلی برنامه‌های هفته زن را مشخص کردند.

در این جلسه، زمینه‌های همکاری مشترک و ظرفیت‌های مجموعه‌های مشارکت‌کننده مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره نحوه هماهنگی و اجرای برنامه‌های این هفته تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، جزئیات برنامه‌ها و محورهای نهایی برگزاری هفته زن در تهران، به‌زودی اعلام خواهد شد.