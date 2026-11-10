به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در این نشست، مریم اردبیلی با اشاره به جایگاه راهبردی زنان در تحولات اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعه، بر ضرورت شناخت دقیق رسالت و مسئولیت زنان در مقطع حساس کنونی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت زنان بسیجی فراتر از فعالیت‌های معمول و سازمانی است، افزایش بصیرت، آگاهی و هوشیاری و حضور فعال و آگاهانه در عرصه‌های مختلف را از ضرورت‌های این مقطع دانست.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با تأکید بر اهمیت الگوی سوم زن، به تبیین جایگاه و نقش مکمل زنان خانه‌دار و شاغل در پیشبرد اهداف جامعه پرداخت و اظهار کرد: توانمندی، استقلال فکری و اثرگذاری اجتماعی زنان نباید به کمرنگ شدن نقش محوری آنان در خانواده منجر شود؛ بلکه حضور اجتماعی زنان باید در امتداد مسئولیت‌های مادری، همسری و تربیت نسل آینده تعریف شود.

در این نشست، همچنین بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی و اعتقادی جامعه، تقویت بنیان خانواده و نقش‌آفرینی زنان در حفظ ارزش‌های اسلامی تأکید شد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع ارتقای آگاهی و توانمندی مسئولان خواهران، تقویت شبکه ارتباطی میان حوزه‌های تابعه سازمان بسیج شهرداری تهران و افزایش هم‌افزایی و هماهنگی برای برنامه‌ریزی مؤثرتر در شرایط کنونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.