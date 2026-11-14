به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین صانعی‌فرد، در پی انتشار ویدئویی از وضعیت غیربهداشتی فرایند تولید پفک در فضای مجازی، تأکید کرد: رعایت الزامات بهداشتی در تمامی مراحل تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی از اصول غیرقابل اغماض در صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان است. هرگونه تخطی از ضوابط بهداشتی و الزامات تولید باید با جدیت پیگیری شود و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی صورت گیرد.

وی افزود: سازمان غذا و دارو این موضوع را از طریق مراجع نظارتی ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد و سلامت مصرف‌کنندگان را خط قرمز نظارت بر فرآورده‌های غذایی می‌داند.

صانعی‌فرد با اشاره به ضرورت توجه مصرف‌کنندگان به مجوزهای بهداشتی محصولات غذایی، گفت: هنگام خرید انواع مواد غذایی، از جمله تنقلات، باید به وجود نشان سیب سلامت و مجوزهای بهداشتی معتبر روی بسته‌بندی توجه شود. این نشان بیانگر طی شدن فرایندهای قانونی و نظارتی مربوط به صدور مجوز محصول است؛ با این حال، نباید آن را به معنای برخورداری محصول از ارزش تغذیه‌ای بالا یا مناسب بودن مصرف نامحدود آن تلقی کرد.

معاون فنی اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ایمنی مواد غذایی با مطلوبیت تغذیه‌ای آن‌ها تفاوت دارد، اظهار کرد: ممکن است محصولی از نظر الزامات بهداشتی و ایمنی، مجاز به عرضه باشد، اما به دلیل ترکیبات تغذیه‌ای خود، برای مصرف مکرر یا روزانه توصیه نشود. محصولاتی مانند چیپس و پفک، به دلیل برخورداری از مقادیر قابل توجه نمک، چربی و انرژی، باید در چارچوب یک الگوی غذایی متعادل و به میزان محدود مصرف شوند. مصرف مکرر این محصولات، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، می‌تواند به دریافت نامتناسب برخی ترکیبات غذایی و کاهش تنوع و کیفیت رژیم غذایی منجر شود.

وی یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای سواد تغذیه‌ای مصرف‌کنندگان را چراغ راهنمای تغذیه درج‌شده در پشت بسته‌بندی محصولات غذایی دانست و گفت: این نشانگر با ارائه اطلاعات مربوط به میزان قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب ترانس، امکان ارزیابی ترکیبات تغذیه‌ای و مقایسه محصولات مشابه را برای مصرف‌کننده فراهم می‌کند. توجه به این اطلاعات می‌تواند در انتخاب محصولات با ترکیبات تغذیه‌ای مناسب‌تر نقش مؤثری داشته باشد.

صانعی‌فرد تأکید کرد: انتخاب آگاهانه مواد غذایی مستلزم توجه هم‌زمان به مجوزهای بهداشتی، شرایط نگهداری، تاریخ مصرف و اطلاعات تغذیه‌ای محصول است. نشان سیب سلامت ناظر بر مجوز و انطباق محصول با ضوابط بهداشتی است و چراغ راهنمای تغذیه نیز به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا از منظر ترکیبات و ارزش تغذیه‌ای، انتخاب مناسب‌تری داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت تغذیه‌ای جامعه، علاوه بر نظارت مؤثر بر تولید و برخورد با تخلفات، مستلزم افزایش سواد سلامت و اصلاح الگوهای غذایی خانواده‌ها است. در این میان، توجه ویژه به تغذیه کودکان، محدود کردن مصرف تنقلات کم‌ارزش و جایگزینی آن‌ها با میان‌وعده‌های سالم و مغذی اهمیت ویژه‌ای دارد.