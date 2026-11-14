به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان صبح شنبه در مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در شهر یاسوج، با قدردانی از حضور و میزبانی مردم شهیدپرور استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مردم این استان در میزبانی از شهدا خوش درخشیدند و با حضور و استقبال باشکوه خود نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم زنده و پویاست.

وی با اشاره به مشخصات یکی از شهدای گمنام افزود: این شهید والامقام تنها ۲۲ سال سن داشت و در سال ۱۳۵۸ به شهادت رسید؛ جوانی که خون پاک خود را در راه اسلام و احکام الهی تقدیم کرد تا ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و انقلابی حفظ شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه با اشاره به خاطره‌ای از مصاحبه یک نوجوان اسیر اصفهانی با خبرنگار هندی گفت: زمانی که خبرنگار از این نوجوان پرسید چرا در چنین سن و سالی به جبهه آمده است و تصور می‌کرد که او را به اجبار به جبهه برده‌اند، این فرزند ایران با صلابت پاسخ داد: «از فاطمه به تو این‌گونه خطاب است که زیباترین زینت زن، حفظ حجاب است.»

پورخاقان تصریح کرد: مرور این خاطرات و رشادت‌ها به ما یادآوری می‌کند که امروز در چه جایگاهی قرار داریم و مسئولیت مسئولان در برابر خون شهدا چیست؛ ازاین‌رو هیچ مسئولی نباید با رفتار و عملکرد خود به خون پاک شهدا و آرمان‌هایی که برای تحقق آن‌ها جانفشانی کردند، خدشه‌ای وارد کند.

وی با بیان اینکه شهدای گمنام نقش مهمی در پیوند میان نسل‌های مختلف جامعه دارند، بیان کرد: پیام شهدا محدود به زمان و نسل خاصی نیست، بلکه فراتر از مرزهای زمانی و نسلی است و حضور پیکرهای مطهر این شهیدان در میان مردم، فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جوان فراهم می‌کند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی ادامه داد: دشمن پس از پایان جنگ نیز تلاش کرد نظام جمهوری اسلامی را به زانو درآورد، اما این اقدامات به نتیجه نرسید.