به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سه فیلم‌تئاتر «خداحافظ راکون پیر»، «کچل کفترباز» و «پیرمرد و ببر» از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی به‌صورت آنلاین اکران می‌شود.

این سه اثر نمایشی که بر اساس کتاب‌های منتشرشده از سوی انتشارات کانون پرورش فکری تولید شده‌اند، در روزهای هفته کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند.

فیلم‌تئاتر «خداحافظ راکون پیر» بر اساس کتابی به همین نام نوشته کلر ژوبرت به نویسندگی فهیمه میرزاحسینی و کارگردانی فهیمه و سیما میرزاحسینی تولید شده است. سیما، سعیده و سمانه میرزاحسینی بازیگران و بازی‌دهندگان عروسک‌های این نمایش هستند.

این نمایش زنده‌ عروسکی روایت‌گر داستان جوجه‌طوطی کوچکی است که تمایلی به تولد ندارد، اما راکون پیر با توصیف زیبایی‌های دنیا او را به زندگی امیدوار می‌کند.

فیلم‌تئاتر «کچل کفترباز» نیز با نگاهی آزاد به یک داستان قدیمی آذری و برگرفته از کتابی به همین نام نوشته جمیله ایثار به نویسندگی نسرین خنجری و کارگردانی آزاده انصاری تولید شده است.

فرزین محدث، مینووش رحیمیان، مهرنوش شریعتی و فاطمه عباسی بازیگران این اثر هستند. داستان نمایش درباره پسر کچل کفتربازی است که به دختر پادشاه علاقه دارد، اما شرایط مالی نامناسب مانع ابراز علاقه او می‌شود. ماجرا با بیماری دختر پادشاه وارد مرحله تازه‌ای می‌شود.

سومین اثر، فیلم‌تئاتر «پیرمرد و ببر» به نویسندگی علیرضا خاکبازان و طراحی و کارگردانی حسن دادشکر است که سعید ابک، آرش شریف‌زاده و راحله شمس‌آبادی در آن ایفای نقش می‌کنند.

این نمایش که کتاب آن نیز با عنوان «پیرمرد و ببر» به قلم علی خاکبازان از سوی انتشارات کانون منتشر شده است، داستان ببری را روایت می‌کند که پس از حمله‌های مکرر به اهالی یک روستا گرفتار می‌شود، اما پیرمردی جهان‌دیده با شنیدن ناله‌هایش او را از قفس آزاد می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای هفته کتاب با مراجعه به سایت تیوال، این سه فیلم‌تئاتر را به‌صورت آنلاین و رایگان تماشا کنند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب «گفتگو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.