به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه‌ پروژه، نمایش «تن‌لش» به نویسندگی مهران مرادی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد بیگی، از اول آذر ۱۴۰۵ در سالن اصلی خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

«تن‌لش» اثری نمایشی بر اساس طرحی از احمد بیگی و با متنی از مهران مرادی است که با نگاهی تأمل‌برانگیز به مفاهیمی چون زوال، فراموشی، رنج‌های انسانی، حقیقت و سکوت می‌پردازد و مخاطب را به مواجهه با لایه‌های پنهان روابط انسانی و تناقض‌های درونی انسان معاصر دعوت می‌کند.

در خلاصه این نمایش آمده است: «آدم‌ها تمیز نیستن؛ حتی اگه تمیز باشن، همه‌شون بوی دیروزشون رو می‌دن ...»

در این اثر پیمان محسنی، احمد بیگی، رز ایزدی، بیتا طائی و یوسف فروتن به ترتیب ورود به صحنه ایفای نقش می‌کنند.

احمد بیگی علاوه بر کارگردانی و تهیه‌کنندگی، طراحی صحنه و لباس این نمایش را نیز بر عهده دارد. ایمان اسماعیلی طراح نور، آیه جبین (خانه آ) طراح پوستر و گرافیک، علی تاجیک (خانه آ) طراح تیزر و موشن‌گرافیک و وحید قنوعی آهنگساز این اثر هستند.

در گروه کارگردانی، بهنام بهارلو به‌عنوان برنامه‌ریز و دستیار نخست کارگردان حضور دارد و امیرحسین جوان‌بخت و محدثه بوربور دستیاران کارگردان هستند. فاطمه اسمی منشی صحنه است و آریانا علم‌شاهی و سارا چشمه نیز اعضای گروه کارگردانی هستند.

بردیا علی‌نوری مدیر اجرایی و معین مروجی مدیر صحنه نمایش هستند. ساخت دکور بر عهده گروه هنری رادیکال و ساخت آکسسوار بر عهده بیتا بهارلو است. آریانا علم‌شاهی، سارا چشمه و معین مروجی دستیاران صحنه، آریانا علم‌شاهی دستیار لباس و علیرضا اسدی دستیار نور این پروژه هستند.

در بخش تبلیغات و رسانه، گروه هنری رادیکال مسئولیت تبلیغات را بر عهده دارد. سروین دهقان مدیر رسانه، گروه «آچار فرانسه کلمات» مسئول روابط عمومی و بهنام بهارلو تصویربردار پشت صحنه و عکاس تمرینات نمایش هستند. ریور گالری نیز حامی مالی این اثر است.

نمایش «تن‌لش» از اول آذر ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه دا روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سامانه تیوال مراجعه کنند.