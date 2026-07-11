به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایشنامه‌ «کچل کفترباز» با اقتباسی آزاد از داستان صمد بهرنگی و به کارگردانی احمدرضا حجارزاده، روز پنجشنبه و جمعه، یکم و دوم مرداد، ساعت ۱۹:۴۵ در مرکز تئاتر توانش برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها اجراخوانی می‌شود.

این نمایشنامه، اقتباسی آزاد از داستانی به همین نام، نوشته‌ صمد بهرنگی نویسنده فقید ایران است.

در اجراخوانی «کچل کفترباز»، نقش‌خوانیِ شخصیت‌ها را (به ترتیب ورود) هانیه تفکری، عطیه پژم، آناهیتا رضایی، نرگس اصغری، عرشیا صادقی‌نیا، امیرسجاد دبیریان، امیرمهدی طایفه‌نفر، کیمیا حیدری، آناهیتا زحمتکش، سارینا ابراهیم‌زاده و مهدیار حبیب‌تبار بر عهده دارند.

سایر عوامل گروه عبارتند از نگار دولت‌آبادی (دستیار کارگردان)، ساغر معین‌فرد (نوازنده تنبک)، احمدرضا حجارزاده (انتخاب موسیقی)، سهیلا انصاری (ساخت عروسک کاغذی)، ریحانه زارع (طراح پوستر)، احسان رأفتی (عکاس)، امیر پارساییان‌مهر (امور رسانه و اطلاع‌رسانی).

در خلاصه‌داستان این اجرا آمده است: کچلِ کفترباز با مادرش در خانه‌ای کوچک اما باصفا، زندگی آرامی دارند. پادشاه زورگو، که مدام قصر خود را بزرگ‌تر می‌کند، حالا به همسایگیِ کچل و مادرش رسیده است. دختر پادشاه، هر روز از تراس قصر به زندگیِ ساده کچل و مادرش نگاه می‌کند و حسرت خوشبختی آنها را می‌خورد. وقتی ندیمه به پادشاه خبر می‌دهد که دخترش به افسردگی مبتلا شده، پادشاه به فکر انتقام از کچل و کفترهایش می‌افتد.

حجارزاده پیش از این، تجربه‌ کارگردانی چند نمایشنامه‌خوانی و فیلم کوتاه را داشته است. وی همچنین در شهریور سال گذشته، نمایش «جوادیه» را به نویسندگی کهبد تاراج روی صحنه برد.

نمایشنامه‌ «کچل کفترباز» برای گروه سنی بالای ۵ سال و کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها اجراخوانی می‌شود.

علاقه‌مندان به تماشای این اجرا، برای رزرو و تهیه بلیت می‌توانند به سایت‌های تیوال و در سامانه‌های سینماتیکت یا گیشه مرکز تئاتر توانش به نشانی تهرانپارس، فلکه اول، خیابان شهید امیری طائمه (گلبرگ)، بین رشید و باقری، خیابان ملکی (۱۱۱)، بعد از تقاطع بهار، نبش خیابان نقی‌نیا، پلاک ۲۲ مراجعه کنند.