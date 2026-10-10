به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «افسانه کچل کفترباز» به مناسبت هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، از ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان و گروه هنری «سایه‌های کاغذی» در اهواز و دیگر شهرهای استان اجرا می‌شود.

این نمایش یکی از برنامه‌های محوری کانون در هفته ملی کودک است که با هدف گسترش فرصت‌های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه حضور خانواده‌ها در رویدادهای نمایشی تدارک دیده شده است.

نمایش «افسانه کچل کفترباز» به نویسندگی نسرین خنجری و کارگردانی مرضیه عویدی، با بهره‌گیری از ظرفیت قصه و هنر نمایش، مخاطبان کودک و نوجوان را به دنیای خیال و داستان می‌برد. از مضمون‌های محوری این اثر، تأکید بر اهمیت خنده، شادی و نشاط در زندگی کودکان و توجه به حق آنان برای برخورداری از لحظه‌های شاد و تجربه شیرین کودکی است؛ حقی که در کنار نیازهای عاطفی و تربیتی، در رشد و شکوفایی شخصیت کودکان نیز نقش دارد.

این نمایش می‌کوشد با زبانی متناسب با مخاطب کودک، اهمیت شادی را یادآوری کند و فرصتی برای تجربه لحظه‌هایی دلنشین در کنار خانواده فراهم آورد.

نخستین اجراهای این نمایش از ۱۸ مهرماه در سالن آمفی‌تئاتر مرکز شماره یک کانون اهواز، واقع در امانیه، پیچ استادیوم، آغاز می‌شود و در دیگر شهرهای استان خوزستان نیز به روی صحنه خواهد رفت. اجرای استانی «افسانه کچل کفترباز» در چارچوب برنامه‌های هفته ملی کودک، بخشی از تلاش کانون برای گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان در نقاط مختلف استان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراهم کردن فرصت‌هایی برای تجربه تئاتر، تقویت تخیل و بهره‌مندی از شادی و نشاط در کنار خانواده است.