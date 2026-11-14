به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ اثر، میکاییل شهرستانی، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر، در تازه‌ترین تجربه نمایشی خود به سراغ جهان اسطوره‌ها و روایت‌های تراژیک رفته است تا با اجرای نمایش «افسانه‌های تبای»، مخاطبان را به مواجهه با یکی از شناخته‌شده‌ترین روایت‌های اسطوره‌ای جهان ببرد.

نمایش «افسانه‌های تبای» به طراحی و کارگردانی میکاییل شهرستانی به‌زودی در سالن اصلی خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

شهرستانی که در سال‌های فعالیت هنری خود همواره به ادبیات نمایشی کلاسیک و ظرفیت‌های اجرایی متون اسطوره‌ای توجه داشته است، این بار با طراحی و کارگردانی «افسانه‌های تبای» تلاش دارد بستری برای بازخوانی مفاهیمی همچون سرنوشت، تقدیر، قدرت و تقابل انسان با نیروهای فراتر از اراده خود فراهم کند.

«افسانه‌های تبای» با بهره‌گیری از شخصیت‌هایی چون ادیپوس، آنتیگونه، کرئون و یوکاسته، به جهان تراژدی‌های یونان باستان قدم می‌گذارد؛ جهانی که در آن سرنوشت فردی و جمعی، انتخاب‌های انسانی و پیامدهای گریزناپذیر آنها درهم تنیده می‌شوند. این اثر با تمرکز بر روایت‌های اسطوره‌ای تبای، فرصتی برای مواجهه دوباره مخاطب با مفاهیم بنیادین ادبیات تراژیک فراهم می‌کند.