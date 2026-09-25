به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه برنامه‌های بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، شنبه چهارم مهر فیلم‌تئاترهای عروسکی «حلزون و وال» و «ماکاندو» در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر نمایش داده خواهند شد.

«حلزون و وال»

«حلزون و وال» محصول روسیه و به مدت ۲۷ دقیقه است که بر اساس نمایشنامه‌ای از جولیا دونالدسون، به کارگردانی ناتالیا استپاننک و با بازی‌دهندگی دنیس کولیکوف و اکاترینا ناخابتسوا تولید شده است.

این اثر روایتگر سفری موسیقایی و ماجراجویانه با همراهی ۲ دوست متفاوت است؛ یک حلزون کوچک و یک نهنگ عظیم‌الجثه که در جریان سفری سرشار از اکتشاف، خطر و ماجراجویی با یکدیگر همراه می‌شوند. حلزون که همواره رؤیای دیدن دنیای بزرگ را در سر دارد، در موقعیتی دشوار با شجاعت و هوشمندی برای نجات دوست خود تلاش می‌کند.

جولیا دونالدسون، نویسنده و نمایشنامه‌نویس بریتانیایی، بیشتر به دلیل داستان‌های منظوم و محبوب خود برای کودکان شناخته می‌شود. «حلزون و وال» یکی از آثار شناخته‌شده اوست که جوایزی همچون جایزه سال‌های اولیه بوک تراست در سال ۲۰۰۴، جایزه بهترین کتاب برای خواندن با صدای بلند بلو پیتر در سال ۲۰۰۵، جایزه طلای کتاب گویا برای کودکان شش سال و کمتر در سال ۲۰۰۵ و جایزه ژیورنی در سال ۲۰۰۷ را دریافت کرده است.

«ماکاندو»

«ماکاندو» بر اساس داستانی از گابریل گارسیا مارکز، به نویسندگی آرش پارساخو، کارگردانی آزاده انصاری و دراماتورژی نادر برهانی‌مرند تولید شده است.

این اثر اقتباسی از داستان «پیرمرد فرتوت با بال‌های بزرگ» نوشته گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی، است. داستان نمایش درباره پیرمرد بالداری است که برای رساندن داروی کودکی بیمار به زمین می‌آید، اما در جریان توفان گرفتار می‌شود و در شهر ماکاندو سقوط می‌کند؛ اتفاقی که ماجراهایی عجیب و گاه طنزآمیز را رقم می‌زند.

«ماکاندو» طی سال‌های گذشته و در پی استقبال تماشاگران، بارها روی صحنه رفته و با حضور در چندین جشنواره خارجی، موفق به کسب جوایز متعددی شده است.

این نمایش جایزه بزرگ دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی و همچنین تندیس و دیپلم افتخار جشنواره بلایاوژا بلاروس و تندیس و دیپلم افتخار جشنواره «بلک اند وایت» فنلاند را دریافت کرده است.

آزاده انصاری، متولد ۱۳۵۰ در تهران، دانش‌آموخته نمایش عروسکی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارگردان و مدرس نمایش عروسکی است.

او در طول فعالیت حرفه‌ای خود کارگردانی نمایش‌هایی همچون «کچل» نوشته نغمه ثمینی، «تنهاترین زیبای مرده» نوشته نادر برهانی‌مرند، «اپیزودهای مرگبار» نوشته نادر برهانی‌مرند، «ماه پیشونی» نوشته ایوب آقاخانی، «ماکاندو» بر اساس داستانی از گابریل گارسیا مارکز، «برای سایه نوشتن‌ها» بر اساس «بوف کور» صادق هدایت، «بی‌بی بیدل»، «خوشبختی‌های کوچک سوسک شدن» بر اساس «مسخ» کافکا و «کچل کفترباز» را بر عهده داشته است.

این برنامه روز شنبه چهارم مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر برگزار خواهد شد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.