خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چهارمین فصل حضور شمس‌آذر قزوین در لیگ برتر فوتبال ایران برخلاف انتظار هواداران، با نتایج ضعیف و حواشی متعددی همراه شده است. نماینده فوتبال قزوین که در سال‌های گذشته توانسته بود با صعود به لیگ برتر و ثبت نتایج قابل‌توجه، جایگاه ویژه‌ای در فوتبال استان به دست آورد، اکنون در شرایطی قرار گرفته که نه‌تنها نتایج داخل زمین رضایت‌بخش نیست، بلکه اخبار و گمانه‌زنی‌های متعددی درباره وضعیت مدیریتی و فنی آن نیز منتشر می‌شود.

شمس‌آذر در ۱۱ هفته ابتدایی لیگ برتر تنها یک پیروزی به دست آورده و با چهار تساوی و ۶ شکست، ۷ امتیاز کسب کرده است. ۱۳ گل خورده و تنها هفت گل زده، این تیم را در رتبه هفدهم جدول قرار داده است؛ جایگاهی که با توجه به سقوط چهار تیم در پایان فصل، نگرانی‌ها درباره آینده شمس‌آذر را افزایش می‌دهد. هرچند فاصله امتیازی این تیم با رتبه دهم جدول تنها پنج امتیاز است و همچنان امکان جبران وجود دارد، اما تداوم روند فعلی می‌تواند شرایط را برای نماینده قزوین دشوارتر کند.

از شایعه برکناری مدیرعامل تا استعفای تیم رسانه‌ای

در روزهای اخیر، فضای پیرامونی باشگاه شمس‌آذر بیش از گذشته تحت تأثیر اخبار و گمانه‌زنی‌ها قرار گرفته است. برخی رسانه‌های محلی و صفحات مجازی از احتمال تغییرات مدیریتی در باشگاه و برکناری عباس علایی‌مقدم، مدیرعامل شمس‌آذر، خبر داده‌اند؛ موضوعی که تاکنون از سوی مسئولان باشگاه تأیید نشده است.

در کنار این اخبار، انتشار مطالبی درباره استعفای دسته‌جمعی اعضای تیم رسانه‌ای باشگاه در اعتراض به شرایط مدیریتی و نتایج ضعیف تیم نیز به حواشی موجود افزوده است. از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تغییر در کادر فنی و فرصت محدود وحید رضایی برای ادامه همکاری مطرح شده و حتی در برخی روایت‌ها از دیدار پیش‌روی شمس‌آذر برابر ذوب‌آهن به‌عنوان آخرین فرصت سرمربی این تیم یاد می‌شود.

با این حال، آنچه بر ابهامات افزوده، نبود موضع‌گیری روشن و رسمی از سوی مدیرعامل و مالک باشگاه درباره این اخبار است. سکوت مسئولان شمس‌آذر در شرایطی که شایعات مختلف درباره آینده مدیریت و کادر فنی در فضای رسانه‌ای استان منتشر می‌شود، به تداوم ابهامات دامن زده و نگرانی هواداران را افزایش داده است.

اخبار تغییرات مدیریتی و فنی صحت ندارد

در واکنش به اخبار منتشرشده درباره وضعیت باشگاه، وحید رشوند، مدیر رسانه‌ای شمس‌آذر قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، شایعات مطرح‌شده درباره تغییرات مدیریتی و ساختاری باشگاه را تکذیب کرد.

وی با اشاره به ادامه فعالیت عباس علایی‌مقدم اظهار کرد: اخبار منتشرشده درباره تغییر مدیریت باشگاه صحت ندارد و عباس علایی‌مقدم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رشوند افزود: برخلاف برخی خبرها، اعضای تیم رسانه‌ای باشگاه استعفا نداده‌اند و این مجموعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مدیر رسانه‌ای باشگاه شمس‌آذر قزوین همچنین با اشاره به شایعات مربوط به کادر فنی تأکید کرد: تاکنون هیچ تغییری در کادر فنی تیم صورت نگرفته و اخبار منتشرشده در این زمینه نیز صحت ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتشار اخبار متعدد درباره تغییرات احتمالی در باشگاه همچنان ادامه دارد و تاکنون توضیحات گسترده‌تری از سوی مدیران ارشد و مالک باشگاه برای روشن شدن وضعیت مجموعه ارائه نشده است.

شمس‌آذر برای بازگشت به روزهای اوج نیازمند بازنگری مدیریتی است

در کنار حواشی اخیر، کارشناسان فوتبال نیز نسبت به شرایط شمس‌آذر و مسیر پیش‌روی این باشگاه هشدار می‌دهند. مجید رضایی، کارشناس فوتبال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شکل‌گیری و صعود شمس‌آذر قزوین از لیگ دسته اول به لیگ برتر اظهار کرد: این تیم از نخستین فصل حضور در بالاترین سطح فوتبال کشور، نتایج قابل‌توجهی به دست آورد و فضای تازه‌ای از شور و نشاط ورزشی در قزوین ایجاد کرد؛ اتفاقی که آثار آن را می‌شد در استقبال از مدارس فوتبال و افزایش توجه خانواده‌ها به فعالیت‌های این باشگاه مشاهده کرد.

وی افزود: شمس‌آذر در مسیر تبدیل شدن به یک برند ورزشی در استان قرار گرفته بود و حتی توانسته بود در میان تیم‌های ورزشی قزوین جایگاه ویژه‌ای برای خود ایجاد کند، اما تغییراتی که از سال گذشته در ساختار باشگاه شکل گرفت، نگرانی‌هایی درباره آینده این مجموعه به وجود آورد؛ مسائلی که همان زمان نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شد.

جوان‌گرایی بدون همراهی هواداران به نتیجه نمی‌رسد

این کارشناس فوتبال با اشاره به سیاست جوان‌گرایی و پرورش بازیکن در شمس‌آذر تصریح کرد: اصل این رویکرد قابل دفاع است، اما موفقیت آن به هماهنگی و همراهی همه ارکان باشگاه و استان بستگی دارد. مدیریت باشگاه، مسئولان استانی و هواداران باید نسبت به اهداف این سیاست شناخت و درک مشترکی داشته باشند.

رضایی ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست جوان‌گرایی هنوز به‌درستی در مجموعه باشگاه جا نیفتاده و نتوانسته ارتباط لازم را با هواداران برقرار کند. استقبال کم‌رنگ تماشاگران از دیدار برابر صنعت نفت آبادان نیز می‌تواند نشانه‌ای از فاصله ایجادشده میان تیم و بخشی از هواداران باشد.

وی با بیان اینکه بازگشت تماشاگران به ورزشگاه به عملکرد تیم و نحوه ارتباط باشگاه با جامعه هواداری وابسته است، گفت: شمس‌آذر در جدول شرایط مطلوبی ندارد، اما فاصله امتیازی این تیم با رتبه دهم چندان زیاد نیست و هنوز فرصت جبران وجود دارد. با این حال، باید بررسی کرد که ترکیب فعلی بازیکنان و روند فنی تیم تا چه اندازه ظرفیت بهبود جایگاه را دارد.

ضرورت بازنگری در ساختار مدیریتی و فنی شمس‌آذر

این کارشناس فوتبال با تأکید بر اینکه برای عبور از شرایط کنونی نمی‌توان تنها به تغییرات در ترکیب بازیکنان بسنده کرد، خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف باشگاه، از مدیریت و مجموعه اجرایی تا کادر فنی، نیازمند ارزیابی و بازنگری هستند. تقویت کادر فنی و بهره‌گیری از یک برنامه و فلسفه مشخص فوتبالی می‌تواند به تیم کمک کند تا متناسب با نیازهایش تغییرات لازم را اعمال کند.

رضایی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره نقش‌آفرینی عوامل خارج از باشگاه در مسائل داخلی شمس‌آذر اظهار کرد: مدیریت باید مراقب باشد حاشیه‌ها و اختلافات بیرونی بر روند تصمیم‌گیری‌های داخلی اثر نگذارد. استقلال مدیریتی و فنی باشگاه باید حفظ شود و اجازه داده نشود افراد یا مجموعه‌های فاقد مسئولیت در امور تخصصی تیم دخالت کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی می‌توان به کادر فنی فرصت داد، اما این فرصت نباید به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها و مشکلات باشد. مدیریت باشگاه باید با نظارت دقیق‌تر، مسائل داخلی را سامان دهد و مانع از آن شود که حاشیه‌های غیرمرتبط تمرکز مجموعه را برهم بزند.

حمایت مالی از شمس‌آذر باید با نظارت همراه باشد

این کارشناس فوتبال با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی استان در حمایت از نماینده قزوین در لیگ برتر بیان کرد: شهرداری و سایر نهادهای مسئول می‌توانند با برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، زمینه حضور بیشتر مردم در ورزشگاه و حمایت از تیم را فراهم کنند. شمس‌آذر تنها یک مجموعه ورزشی نیست و به بخشی از هویت و زندگی ورزشی مردم قزوین تبدیل شده است.

رضایی با اشاره به حمایت‌های استانداری از این باشگاه برای تقویت منابع مالی گفت: پشتیبانی مالی مسئولان استان باید ادامه داشته باشد، اما در کنار تأمین منابع، نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نیز ضروری است تا مشخص شود این حمایت‌ها چه تأثیری بر تقویت تیم و بهبود عملکرد باشگاه داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ جایگاه شمس‌آذر در فوتبال کشور و بازگرداندن شور و نشاط گذشته به ورزش قزوین، نیازمند همکاری و هماهنگی مدیریت باشگاه، کادر فنی، بازیکنان، هواداران و مسئولان استان است.

شمس‌آذر بیش از هر زمان به شفافیت و تصمیم‌گیری نیاز دارد

آنچه امروز درباره شمس‌آذر اهمیت دارد، صرفاً جایگاه این تیم در جدول یا نتیجه یک مسابقه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مسائل مدیریتی، فنی، مالی و ارتباطی است که در کنار نتایج ضعیف، فضای باشگاه را با ابهام مواجه کرده است.

از یک سو مدیر رسانه‌ای باشگاه اخبار مربوط به استعفای تیم رسانه‌ای، تغییر مدیرعامل و جابه‌جایی در کادر فنی را تکذیب می‌کند و از سوی دیگر، ادامه سکوت مدیرعامل و مالک باشگاه درباره حواشی اخیر، زمینه انتشار گمانه‌زنی‌های بیشتر را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، ارائه توضیحات شفاف درباره وضعیت باشگاه و برنامه مدیریت برای عبور از بحران، می‌تواند نخستین گام برای کاهش ابهامات و بازگرداندن آرامش به مجموعه باشد.

شمس‌آذر هنوز فرصت دارد با اصلاح نقاط ضعف و استفاده از ظرفیت باقی‌مانده فصل، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد، اما این مسیر نیازمند تصمیم‌های روشن و به‌موقع است. هواداران قزوینی اکنون بیش از هر چیز منتظرند بدانند مدیران باشگاه چه برنامه‌ای برای آینده دارند و آیا قرار است با اصلاح ساختار مدیریتی و تقویت تیم، شرایط تغییر کند یا روند فعلی ادامه خواهد یافت؛ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند بر آینده یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ورزشی استان تأثیرگذار باشد.