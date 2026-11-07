خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چهارمین فصل حضور شمس‌آذر قزوین در لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی دنبال می‌شود که این تیم برخلاف فصل‌های گذشته، نتوانسته نتایج قابل قبولی کسب کند و با قرار گرفتن در جمع چهار تیم پایین جدول، خطر سقوط را بیش از گذشته احساس می‌کند.

شاگردان وحید رضایی در ۱۱ مسابقه گذشته تنها یک پیروزی به دست آورده‌اند و با چهار تساوی و ۶ شکست، ۱۳ گل خورده و هفت گل زده، مجموعاً هفت امتیاز کسب کرده‌اند. هرچند فاصله پنج امتیازی شمس‌آذر با تیم دهم جدول نشان می‌دهد هنوز امکان جبران نتایج وجود دارد، اما تداوم این روند و نزدیک شدن به نیم‌فصل، نگرانی هواداران و فوتبال‌دوستان قزوینی را افزایش داده است.

شمس‌آذر برای بازگشت به مسیر موفقیت نیازمند بازنگری مدیریتی است

مجید رضایی، کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسیر صعود شمس‌آذر قزوین از دسته اول به لیگ برتر اظهار کرد: این تیم از همان سال نخست حضور در لیگ برتر نتایج کم‌نظیری کسب کرد و شور و نشاط قابل‌توجهی در شهر به وجود آورد؛ فضایی که بخشی از آن را می‌شد در مدارس فوتبال و استقبال از فعالیت‌های این باشگاه مشاهده کرد.

وی افزود: شمس‌آذر در حال ساختن یک برند ورزشی در قزوین بود و حتی توانسته بود تا حدودی از جایگاه و هویت تیم‌های دیگر شهر نیز فراتر برود، اما از سال گذشته با تغییراتی که در باشگاه اتفاق افتاد، نگرانی‌هایی درباره مسیر آینده این مجموعه شکل گرفت که همان زمان نیز نسبت به آن هشدار داده شد.

سیاست جوان‌گرایی نیازمند همراهی مجموعه باشگاه است

این کارشناس فوتبال با تأکید بر اینکه سیاست تربیت و پرورش بازیکن به‌خودی‌خود سیاست نامناسبی نیست، تصریح کرد: اجرای موفق این رویکرد به انسجام میان مدیریت استان، مدیریت باشگاه و هواداران نیاز دارد. همه بخش‌ها باید درباره اهداف و الزامات این سیاست توجیه و قانع باشند، اما به نظر می‌رسد این هماهنگی تاکنون به شکل مطلوب ایجاد نشده است.

رضایی ادامه داد: سیاست پرورش بازیکن هنوز از سوی مدیریت باشگاه به‌درستی نهادینه نشده و هواداران نیز با این رویکرد احساس همراهی و نزدیکی کافی ندارند. حضور کم‌رنگ تماشاگران در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان نیز پیام‌های مهمی درباره وضعیت ارتباط باشگاه با هواداران دارد.

وی با بیان اینکه حضور هواداران در ورزشگاه به عملکرد باشگاه و بازیکنان وابسته است، گفت: وضعیت جدول نشان می‌دهد تیم شرایط مطلوبی ندارد، اما فاصله امتیازی تا رده دهم زیاد نیست و هنوز امکان تغییر شرایط وجود دارد. با این حال، باید دید با روند فعلی و نفرات موجود، تیم تا چه اندازه می‌تواند این فاصله را کاهش دهد.

ضرورت بازنگری در مدیریت و کادر فنی

کارشناس فوتبال با تأکید بر اینکه سرمربی شمس‌آذر برای او قابل احترام است، خاطرنشان کرد: با این وجود، لازم است بازنگری در بخش‌های مختلف تیم، مدیریت و عوامل اجرایی صورت بگیرد. تقویت کادر فنی و استفاده از فلسفه فنی منسجم‌تر که متناسب با شرایط تیم امکان اعمال تغییرات را فراهم کند، از الزامات ادامه مسیر است.

رضایی همچنین نسبت به برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیرگذاری عوامل خارج از باشگاه بر مسائل داخلی تیم ابراز نگرانی کرد و گفت: مدیریت باشگاه باید مراقب باشد مشکلات و حواشی بیرونی به درون مجموعه و تصمیم‌گیری‌های فنی و مدیریتی سرایت نکند. نباید اجازه داد افراد و عوامل خارج از استان در ساختار و تصمیمات باشگاه نفوذ کنند و به تیم آسیب بزنند.

وی افزود: در این شرایط می‌توان به کادر فنی فرصت داد، اما مدیریت باشگاه نیز باید برخی مسائل را اصلاح کند و با نظارت بیشتر، از حاشیه‌سازی و دخالت عوامل غیرمرتبط در امور تیم جلوگیری کند.

حمایت شهرداری و استانداری از شمس‌آذر باید تداوم داشته باشد

این کارشناس فوتبال تبلیغات و حمایت دستگاه‌های اجرایی استان را برای بازگرداندن هواداران به ورزشگاه ضروری دانست و اظهار کرد: شهرداری و دیگر دستگاه‌ها می‌توانند با برنامه‌های تبلیغاتی و اقدامات حمایتی، زمینه ترغیب مردم برای حضور در مسابقات و پشتیبانی از باشگاه را فراهم کنند.

رضایی با اشاره به کمک‌های استانداری برای تقویت بنیه مالی شمس‌آذر گفت: این حمایت‌ها باید تداوم داشته باشد، اما در کنار آن لازم است نظارت بیشتری بر نحوه هزینه‌کرد منابع صورت بگیرد تا آثار و خروجی این کمک‌ها در عملکرد باشگاه قابل مشاهده باشد.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه شمس‌آذر در جامعه قزوین خاطرنشان کرد: این تیم به بخشی از زندگی مردم قزوین تبدیل شده است و حفظ و تقویت آن نیازمند همکاری مدیریت باشگاه، کادر فنی، بازیکنان، هواداران و مسئولان استان است.

مشکل اصلی شمس‌آذر کم‌تجربگی بازیکنان است

در مقابل، میرمسعود میرزاده، دیگر کارشناس فوتبال، با ارزیابی متفاوتی از شرایط شمس‌آذر، مشکل اصلی این تیم را در ترکیب بازیکنان و کمبود تجربه آن‌ها می‌داند.

میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدت‌هاست تمرینات شمس‌آذر را از نزدیک دنبال می‌کند، اظهار کرد: شرایط فنی تیم و ساماندهی آن مطلوب است و تمرینات نیز با خلاقیت و ساختار مناسبی دنبال می‌شود، اما به نظر می‌رسد توانمندی و قابلیت لازم برای اجرای برنامه‌ها در همه بازیکنان وجود ندارد.

وی افزود: شمس‌آذر تیمی دونده، پرتلاش و باانگیزه است، اما کم‌تجربگی بازیکنان به یکی از مشکلات اصلی آن تبدیل شده است. جوان بودن تیم از یک سو نقطه قوت محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر باعث شده بازیکنان در موقعیت‌های حساس مسابقه تجربه کافی برای تصمیم‌گیری نداشته باشند.

این کارشناس فوتبال با اشاره به مشکلات مالی باشگاه گفت: اگر منابع مالی به‌موقع تأمین می‌شد و امکان جذب چند بازیکن باتجربه و در سطح بالا وجود داشت، شاید امروز با بخشی از مشکلات فعلی مواجه نبودیم. در شرایط کنونی دست سرمربی نیز برای استفاده از بازیکنان باتجربه‌تر بسته است و کم‌تجربگی به یکی از آفت‌های تیم تبدیل شده است.

میرزاده فشردگی مسابقات و سفرهای پیاپی را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر وضعیت شمس‌آذر دانست و تصریح کرد: این شرایط نیز فشار مضاعفی به تیم وارد کرده و مشکلات آن را افزایش داده است.

وی با تأکید بر اینکه تغییر سرمربی در شرایط فعلی راه‌حل مناسبی نیست، ادامه داد: سرمربی آنچه را که لازم است به بازیکنان منتقل می‌کند و به اعتقاد من ایراد اصلی متوجه او نیست. بازیکنان باید توانایی دریافت و اجرای تاکتیک‌ها و نکات فنی موردنظر کادر مربیگری را داشته باشند.

این کارشناس فوتبال خاطرنشان کرد: شمس‌آذر فوتبال خوبی بازی می‌کند و در حمله نیز عملکرد قابل قبولی دارد، اما در مرحله پایانی و هنگام تصمیم‌گیری برای تبدیل موقعیت‌ها به نتیجه، ضعیف عمل می‌کند. کادر فنی و مجموعه تیم شرایط خوبی دارند و مسئله اصلی، ضرورت تقویت ترکیب بازیکنان و جذب نفرات باتجربه‌تر است.

شمس‌آذر در انتظار تصمیم‌های تعیین‌کننده

آنچه از مجموع این دو دیدگاه برمی‌آید، وجود دو نگاه متفاوت به ریشه مشکلات شمس‌آذر است؛ یک نگاه بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت کادر فنی، نظارت بر منابع مالی و بازسازی ارتباط باشگاه با هواداران تأکید دارد و نگاه دیگر، کمبود تجربه در ترکیب بازیکنان و محدودیت مالی برای جذب نفرات باتجربه را عامل اصلی نتیجه نگرفتن تیم می‌داند.

با این حال، کارشناسان بر اهمیت تقویت شمس‌آذر و ضرورت تغییر شرایط فعلی اتفاق نظر دارند. فاصله پنج امتیازی با تیم دهم جدول هنوز فرصت جبران را از این تیم نگرفته است اما قرار گرفتن در رتبه هفدهم و احتمال سقوط چهار تیم در پایان فصل، ضرورت تصمیم‌گیری به‌موقع را دوچندان می‌کند.

اکنون پرسش اصلی برای فوتبال قزوین این است که مدیریت باشگاه و مجموعه فنی شمس‌آذر چه برنامه‌ای برای عبور از این وضعیت دارند و آیا پیش از آنکه فاصله امتیازی تیم با رقبا بیشتر شود، اقدامات لازم برای تقویت ترکیب، اصلاح نقاط ضعف و بازگرداندن اعتماد هواداران انجام خواهد شد؟