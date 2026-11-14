به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: روز گذشته یک راننده ۵۰ ساله که برای استراحت و رفع خستگی در داخل کابین خودروی سنگین خود در نزدیکی شهر جورقان توقف کرده بود، به دلیل سرمای هوا اقدام به روشن کردن پیک‌نیک در فضای بسته کابین کرد.

وی افزود: متاسفانه احتراق ناقص در این فضای محدود و ایزوله موجب انتشار گاز مونوکسید کربن، مسمومیت شدید و در نهایت جان‌ اختن این راننده شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و برودت هوا در جاده‌ها خطاب به رانندگان کامیون و خودروهای سنگین تاکید کرد: رانندگان به دلیل خستگی ناشی از سفرهای طولانی مدت ناچار به استراحت در حاشیه جاده‌ها هستند اما روشن کردن پیک‌نیک یا هرگونه شعله باز در کابین خودرو به منزله تله مرگ است چراکه اکسیژن محیط کابین در مدت زمان کوتاهی مصرف شده و گاز سمی جایگزین آن می‌شود.

مالمیر شباهت علائم اولیه گازگرفتگی با خستگی رانندگی را خطرناک‌ترین ویژگی «قاتل خاموش» دانست و تصریح کرد: علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تهوع، خواب‌آلودگی و کرختی بدن بسیار شبیه به خستگی مفرط رانندگی است و راننده به تصور اینکه خواب‌آلود است، استراحت می‌کند غافل از اینکه این حالت ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن است و دیگر فرصتی برای هوشیاری یا باز کردن شیشه پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: رانندگان در هیچ شرایطی از وسایل شعله‌ور مانند پیک‌نیک یا بخاری‌های غیرمجاز در کابین استفاده نکنند و در صورت استفاده از سیستم‌های گرمایشی استاندارد در زمان توقف حتما بخشی از شیشه خودرو را برای جریان هوا و تهویه مناسب باز نگه دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای نگران‌کننده قربانیان گازگرفتگی در استان گفت: از آغاز فصل سرما در مهرماه تا امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۵ متاسفانه ۲ نفر در استان همدان بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به آمار ۶ ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۹ نفر شامل ۱۵ مرد و ۴ زن بر اثر استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن در استان جان باخته‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۵ برابر است و بیشترین آمار تلفات با ۷ مورد فوتی مربوط به فروردین ماه می‌شود.