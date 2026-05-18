مرگ ۳۱ لرستانی به دلیل مسمومیت با گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی نژاد در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت‌شده در مراکز پزشکی قانونی استان، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باخته‌اند که از این تعداد ۲۰ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بوده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، مجموع فوتی‌های ناشی از گاز منوکسید کربن در استان ۲۴ نفر بوده که شامل ۱۳ مرد و ۱۱ زن می‌شد. مقایسه این آمار نشان‌دهنده افزایش هفت موردی تلفات در سال جاری است که زنگ خطری جدی برای خانواده‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه بیشترین موارد مسمومیت‌ها در فصول سرد سال و به دلیل استفاده نادرست از وسایل گرمایشی رخ می‌دهد، تصریح کرد: گاز منوکسید کربن بی‌رنگ و بی‌بو است و به همین دلیل به «قاتل خاموش» شهرت دارد و کوچک‌ترین غفلت در استفاده از وسایل گرمایشی می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود.

فارسی نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در فصل سرما از مردم خواست نسبت به استاندارد بودن وسایل گرمایشی، نصب صحیح دودکش‌ها، اطمینان از باز بودن مسیر خروجی دود و استفاده از حسگرهای هشداردهنده گاز منوکسید کربن توجه ویژه داشته باشند.

وی عنوان کرد: پیشگیری از این‌گونه حوادث تنها با افزایش آگاهی عمومی و رعایت نکات ایمنی امکان‌پذیر است و انتظار می‌رود شهروندان با جدی‌گرفتن هشدارها، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.