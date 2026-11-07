به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای نمایش «کورش» که این روزها به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است، تا پایان روز پنجشنبه ۲۱ آبان تمدید شد.

این اثر نمایشی روزهای دوشنبه ۱۸ آبان ساعت ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۹:۳۰ و پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۶ میزبان علاقه مندان تئاتر در تالار اصلی تئاتر شهر خواهد بود. این در حالی است که پروژه نمایشی «کورش» روز یکشنبه ۱۷ آبان اجرایی ندارد.

نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند و بازی حمیدرضا آذرنگ، محمودرضا رحیمی، مرتضی اسماعیل کاشی، امین میری، روزبه حصاری، باران نیکراه، پیمان قریب پناه، نیلوفر هوشمند، مهسا باقری، حمید ایزدپناه، میثم صدرا، میثم شهاب الدینی، نیما زنده روحیان، داریوش برهانی مرند و متین صفرزاده و با مدت زمان ۱۳۵ دقیقه و قیمت بلیت ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در تالار اصلی میزبان تماشاگران تئاتر است.

علاقه مندان برای تهیه بلیت این آثار نمایشی به صورت غیرحضوری می توانند به سامانه های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند. این درحالی است که گیشه مجموعه تئاتر شهر نیز هر روز غیر از شنبه‌ها از ساعت ۱۶ میزبان مخاطبانی است که به صورت حضوری اقدام به تهیه بلیت نمایش‌ها می‌کنند.