به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر پنج‌شنبه در نشست بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، مهم‌ترین وظیفه مدیران در دوران مسئولیت است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران گام بردارند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۱۱ تا ۱۲ طرح مهم جدید سرمایه‌گذاری شناسایی و در دستور کار قرار گرفت که با اضافه شدن به ۷۶ طرح قبلی، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه اقتصادی، رفع مشکلات معیشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان فراهم می‌کند.

تصویب کلیات طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروشیمی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به طرح‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: شرکت پتروشیمی بزرگمهر با عاملیت «مسترزدی»، طرح احداث واحد تبدیل نفت خام سنگین، سبک و قیر با ظرفیت ۳۰ هزار بشکه را با سرمایه‌گذاری بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ارائه کرده که با توجه به اخذ مجوز خوراک، کلیات آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

رحمانی ادامه داد: بررسی برنامه مالی، نحوه تأمین منابع و مکان‌یابی این پروژه در دستور کار جلسات آینده قرار دارد.

وی همچنین از بررسی طرح پالایشگاه «سزار» و مجموعه «ام‌جی‌ال» خبر داد و گفت: این مجموعه با ظرفیت یک میلیون مترمکعب گاز در روز، نیازمند ۸۴ هکتار زمین و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری است که ۲۰ درصد آن ریالی و ۸۰ درصد ارزی پیش‌بینی شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اخذ مجوز خوراک و پیش‌بینی اشتغال مستقیم حدود هزار نفر در این طرح افزود: بررسی‌های تکمیلی برای تأمین مالی و تعیین مکان اجرای پروژه در حال انجام است.

رحمانی همچنین به طرح بنیاد کیمیا برای تولید پلیمر اشاره کرد و گفت: با توجه به واردات سالانه حدود هزار تن از این محصول، اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری و اختصاص ۲۰ هکتار زمین، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات پنج هزار تن محصول و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۰ نفر را فراهم می‌کند که کلیات آن به تصویب رسیده است.

سرمایه‌گذاری در تولید ماشین‌آلات سنگین و فرآوری مواد معدنی

وی در ادامه با تشریح طرح‌های صنعتی و معدنی استان اظهار کرد: احداث واحد ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی در شهرک صنعتی سقاوه با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

رحمانی ظرفیت تولید سالانه این مجموعه را ۱۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین اعلام کرد و افزود: در این طرح، ساخت بدنه ماشین‌آلات در داخل کشور و تأمین موتور از شرکت‌های خارجی پیش‌بینی شده و برای آن ۵۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای سه طرح فرآوری معدنی توسط یک سرمایه‌گذار بومی خبر داد و تصریح کرد: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومان، اختصاص ۳۸ هکتار زمین و پیش‌بینی اشتغال مستقیم برای ۳۲۰ نفر دنبال می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کم‌نظیر منطقه گفت: یکی از این طرح‌ها مربوط به استخراج و فرآوری ماده معدنی از یکی از خالص‌ترین معادن کشور با عیار ۲۸ درصد و ذخیره قطعی دو میلیون تن است که به‌عنوان نخستین معدن کشف‌شده از این نوع در زاگرس معرفی شده است.

رحمانی افزود: استخراج و فرآوری یک ماده معدنی استراتژیک با کاربرد در صنایع نظامی و مخابراتی و همچنین بهره‌برداری از ذخیره ۳۰ میلیون تنی سنگ مرمر باکیفیت، از دیگر محورهای این سرمایه‌گذاری است. ذخیره سنگ مرمر این مجموعه به‌گونه‌ای است که می‌تواند خوراک کارخانه را برای حدود ۴۰۰ سال تأمین کند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار این طرح‌ها برای اجرای پروژه‌ها به تسهیلات بانکی نیاز ندارد، خاطرنشان کرد: مقرر شد فرماندار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای رفع معارضین و انجام استعلامات مورد نیاز همکاری لازم را انجام دهند.

احداث کارخانه کربنات باریم و توسعه ظرفیت‌های معدنی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح معدن سلستین و احداث کارخانه کربنات باریم اشاره کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت تولید سالانه چهار هزار تن و ذخیره قطعی ۱۰۰ هزار تن، قابلیت فعالیت مستمر برای حدود ۲۵ سال را دارد.

رحمانی افزود: این طرح توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی ارائه شده و احداث جاده دسترسی آن با مشارکت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین رفع مشکل عبور مسیر از محدوده کارخانه تولید گچ صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه گلخانه‌ها و احیای ظرفیت‌های صنعتی استان

وی با اشاره به اهمیت توسعه بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در تولیدات گلخانه‌ای اظهار کرد: احداث یک مجموعه گلخانه‌ای چهار هکتاری در محدوده شهر یاسوج بررسی شده که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت گلخانه‌های استان دو برابر خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اجرای این طرح بدون نیاز به تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است، از دستگاه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست خواست با رویکرد حمایتی، زمینه تسریع در راه‌اندازی این مجموعه را فراهم کنند.

رحمانی همچنین درباره برنامه احیای کارخانه باتری‌سازی استان گفت: این واحد توسط یکی از فرمانداران خریداری شده و علاوه بر فعالیت‌های قبلی، تولید باتری‌های لیتیومی و سلول‌های فتوولتائیک را نیز در برنامه دارد.

وی تأکید کرد: برای تأمین تسهیلات مورد نیاز این مجموعه، از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور و سایر منابع قابل استفاده، حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

تولید فیلم «کیخسرو» با هدف معرفی تاریخ و تمدن استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان، تولید فیلم سینمایی «کیخسرو» را یکی از طرح‌های ارزشمند پیشنهادی در حوزه فرهنگ و هنر دانست و گفت: با توجه به پیشینه تاریخی و جایگاه کهگیلویه و بویراحمد در روایت‌های حماسی و اسطوره‌ای ایران، تولید این اثر می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

رحمانی افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای مرکز استان و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید ابعاد مختلف این طرح را بررسی و پیشنهادهای خود را برای نحوه حمایت استان ارائه کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها در کنار پروژه‌های قبلی، نیازمند همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایه‌گذاران است تا زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.