به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمانجو صبح جمعه در حاشیه آیین کلنگ‌زنی پل چمخانی (پل پنجم بشار) در یاسوج اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان و با حضور استاندار، معاونان استانداری و نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی وارد مرحله اجرایی شد.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی برای احداث این پل افزود: طی ۶ تا ۷ ماه گذشته، با پیگیری استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مراحل طراحی، اخذ مجوزها و برگزاری مناقصه پروژه انجام شد و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشخصات فنی پروژه بیان کرد: پل چمخانی به طول ۷۰ متر و با سازه بتنی احداث خواهد شد و با توجه به اهمیت و حساسیت اجرای این طرح بر روی رودخانه بشار، امیدواریم عملیات اجرایی آن در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.

پیمانجو با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه تصریح کرد: هدف این است که با تکمیل پل در کوتاه‌ترین زمان ممکن، زمینه بهره‌مندی مردم از این مسیر ارتباطی فراهم شود.

وی با قدردانی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، به‌ویژه دکتر اکبری که چندین نوبت به‌صورت مستقیم پیگیر اجرای این پروژه بوده است، گفت: با توجه به پیش‌رو بودن فصل پاییز و زمستان و احتمال بارندگی، ممکن است شرایط جوی بر بخشی از روند اجرای پروژه تأثیر بگذارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در پایان اضافه کرد: با برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌شده در قرارداد و همکاری و همراهی پیمانکار و مشاور پروژه، تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی بدون وقفه پیش برود و پل چمخانی در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.