به گزارش خبرنگار مهر، عباس شبانی، رئیس اداره راهداری شهرستان میناب عصر پنجشنبه، با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات آسفالت در روستاهای قائم‌آباد، پشتکلات، مازغ، کوریان، علی‌آباد، شیخ‌آباد، چراک و چاهنان در بخش سندرک آغاز شده است.

وی افزود: با اجرای این پروژه، پنج روستای فاقد راه آسفالته نیز از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند و بخش قابل توجهی از روستاهای بالای ۲۰ خانوار بخش سندرک در مسیر برخورداری از راه آسفالته قرار می‌گیرند.

شبانی با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های روستایی تصریح کرد: این پروژه با پیگیری‌های بخشدار و دهیاران بخش سندرک و همراهی مجموعه اداره راه شهرستان میناب به مرحله اجرا رسیده است.

بخش سندرک با برخورداری از ۶۸ روستای فعال، گستره‌ای قابل توجه از سکونتگاه‌های روستایی را در شرق هرمزگان در بر گرفته است؛ منطقه‌ای که به دلیل پراکندگی جغرافیایی، شرایط کوهستانی و صعب‌العبور بودن برخی مسیرها، بیش از بسیاری از مناطق به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیاز دارد.

در این میان، دهستان درپهن، به‌ویژه محدوده موسوم به منطقه چهارده روستا، و همچنین دهستان بن‌در، به‌خصوص آبادی‌های متصل به روستای پوم، از جمله مناطقی هستند که بهبود راه‌های دسترسی در آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت سکونت پایدار و جلوگیری از تشدید روند مهاجرت روستایی داشته باشد.