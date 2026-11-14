به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفته کتاب با حضور ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران در ساختمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان برگزار شد.

ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، در نشست خبری هفته کتاب با تبریک این مناسبت به اهالی فرهنگ، کتاب‌دوستان و کتاب‌خوانان گفت: امیدوارم موضوع کتاب و کتاب‌خوانی به این یک هفته محدود نشود و هفته کتاب تنها نمادی برای تمام سال باشد تا در طول سال کتاب بخوانیم و با کتاب همراه باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌های اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران در هفته کتاب اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که کتاب‌فروشان، متناسب با امکانات خود، از فرهیختگان دعوت کنند تا در کتاب‌فروشی‌ها حضور یابند و مخاطبان بتوانند از نزدیک با این چهره‌ها دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.

کریمی ادامه داد: در زمینه ترویج کتاب‌خوانی با مجموعه حمل‌ونقل مترو نیز تعاملاتی داشته‌ایم و در هفته کتاب، پوسترها و پلاکاردهایی در ایستگاه‌های مترو نصب شده است که مردم را به کتاب و کتاب‌خوانی تشویق و ترغیب می‌کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران از برگزاری همایش صنفی این اتحادیه در روز سه‌شنبه در فرهنگستان هنر خبر داد و گفت: در این همایش، اهالی فرهنگ حضور خواهند داشت و نشستی نیز با همکاران صنف ناشران، کتاب‌فروشان و توزیع‌کنندگان برگزار می‌کنیم تا به مسائل و موضوعات صنفی خود بپردازیم.

وی در ادامه با اشاره به تأمین کاغذ با نرخ مبادله‌ای برای ناشران بیان کرد: خوشحالم که هم‌زمان با هفته کتاب اعلام کنم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از تلاش‌های طولانی و فراوان، موفق شده است مقداری کاغذ با نرخ مبادله‌ای تهیه کند. فرایند تخصیص این کاغذ آغاز شده و به‌زودی در اختیار ناشران قرار خواهد گرفت.

کریمی ابراز امیدواری کرد این روند ادامه‌دار باشد و افزود: امیدواریم این اقدام موجب کاهش قیمت کاغذ در بازار شود؛ چراکه در این روزها قیمت کاغذ به‌شدت افزایش یافته و سرسام‌آور شده است. امیدواریم با کاهش قیمت‌ها، ناشران بتوانند کتاب‌های بیشتری تولید و منتشر کنند.

وی همچنین از آغاز مجدد فعالیت کارگروه صیانت اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان خبر داد و گفت: این کارگروه با تعاملاتی که با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ داشته‌ایم، فعالیت خود را از سر گرفته است و گروه کثیری از مسئولان نیز در جلسات آن شرکت کرده‌اند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران ابراز امیدواری کرد با همراهی و همدلی مجموعه مسئولان، از تولید، عرضه و فروش کتاب‌های غیرمجاز و سرقتی جلوگیری شود و از حقوق فعالان این صنف، از جمله مؤلفان، مترجمان، ناشران، توزیع‌کنندگان و کتاب‌فروشان دفاع شود.

کریمی در پایان با اشاره به اینکه بیش از این سخنان خود را ادامه نمی‌دهد، آمادگی خود را برای شنیدن سخنان حاضران اعلام کرد.

کاغذ تخصیصی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از بازار است

کریمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره جزئیات ثبت‌نام ناشران و میزان کاغذ تخصیص‌یافته نیز گفت: کارگروه تخصیص کاغذ هفته گذشته جلسه‌ای برگزار کرده و فرایند تخصیص را آغاز کرده است؛ با این حال، هنوز آماری درباره تعداد ناشرانی که ثبت‌نام کرده‌اند و میزان کاغذ تخصیص‌یافته اعلام نشده است.

وی با اشاره به اینکه در گام نخست قرار نیست کاغذ به میزان زیادی در اختیار ناشران قرار گیرد، توضیح داد: مبنا این است که کاغذ موجود میان همه متقاضیانی که ثبت‌نام کرده‌اند، به نسبت توزیع شود تا ناشران بتوانند تولید کتاب‌های جدید خود را آغاز کنند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند افزود: امیدواریم تأمین و تخصیص کاغذ ادامه داشته باشد تا ناشران بتوانند با دشواری کمتری کتاب تولید کنند؛ چراکه افزایش قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر واقعاً روند تولید کتاب را بسیار دشوار کرده است.

کریمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر این طرح بر کاهش هزینه‌های ناشران گفت: قطعاً این اقدام تأثیرگذار خواهد بود؛ انتظار می‌رود قیمت کاغذ تخصیص‌یافته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از قیمت آن در بازار باشد.

کتاب‌فروشی‌های آسیب‌دیده جنگ همچنان در انتظار حمایت

کریمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه اتحادیه برای حمایت از کتاب‌فروشی‌ها و انتشاراتی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و همچنان با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: اطلاعاتی را که از همکاران آسیب‌دیده خود دریافت کرده‌ایم، به اتاق اصناف به‌عنوان نهاد بالادستی اتحادیه ارائه داده‌ایم.

وی ادامه داد: اتاق اصناف نیز در تعامل با شهرداری، پیگیر این موضوع است و از نظر قانونی این مسئله را دنبال می‌کند؛ اما متأسفانه به دلیل بروکراسی اداری، تاکنون اقدام عملی برای حمایت از همکاران آسیب‌دیده صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران تأکید کرد: اتحادیه نیز به سهم خود تلاش کرده و پیگیری‌های لازم را انجام داده است و این موضوع را همچنان دنبال می‌کنیم.

حدود یک میلیون نسخه کتاب غیرمجاز در دولت دوازدهم جمع‌آوری شد

کریمی در پاسخ به پرسشی درباره گسترش دسترسی به نسخه‌های غیرمجاز کتاب در فضای مجازی و دانلود آسان آن‌ها از طریق جست‌وجوی اینترنتی و کانال‌های تلگرامی گفت: همه از وضعیت موجود اطلاع دارند، اما واقعیت این است که متولی اصلی حوزه کتاب در کشور، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دولت دوازدهم برای مقابله با عرضه غیرمجاز کتاب اظهار کرد: در آن دوره، با همکاری وزارت فرهنگ، اتحادیه ناشران و دیگر نهادها از جمله دادستانی و شهرداری، حدود یک میلیون نسخه از این کتاب‌ها جمع‌آوری شد؛ اما در دولت سیزدهم، این موضوع در معاونت فرهنگی مغفول ماند و اقدامات انجام‌شده به برگزاری چند جلسه محدود شد و هیچ اقدام عملی صورت نگرفت.

کریمی ادامه داد: همین مسئله باعث شد سارقان کتاب بار دیگر با جسارت و گستاخی بیشتری به این فعالیت روی بیاورند. خوشبختانه در دوره جدید وزارت فرهنگ، این موضوع پیگیری شده و جلسه خوبی نیز در این زمینه برگزار شده است. امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و مقابله با سارقان کتاب به‌صورت عملی دنبال شود.

وی همچنین با انتقاد از فروش کیلویی کتاب در کنار خیابان‌ها گفت: میان دلالان ارز در میدان فردوسی و افرادی که کتاب‌های قدیمی را پس از نماز جمعه در کنار خیابان عرضه می‌کنند، تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه در این شیوه، جایگاه و ارزش کتاب نادیده گرفته می‌شود.

کریمی در توضیح شیوه فعالیت این افراد بیان کرد: عمده کتاب‌هایی که به‌صورت کیلویی در خیابان عرضه می‌شوند، از کتابخانه‌های شخصی خریداری شده‌اند. این افراد هنگام خرید کتابخانه‌ها، چند عنوان محدود و ارزشمند و کمیاب را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهند و در مقابل، مبلغ ناچیزی برای کل مجموعه می‌پردازند. پس از انتقال کتاب‌ها، آثار ارزشمند و قابل فروش را جدا می‌کنند و در کتاب‌فروشی‌های خاص عرضه می‌کنند؛ اما باقی کتاب‌ها را به‌صورت فله‌ای در کف خیابان می‌ریزند.

وی افزود: حتی ممکن است در میان این کتاب‌ها آثاری با امضای نویسندگان و چهره‌های ادبی، از جمله احمد شاملو، وجود داشته باشد؛ اما این آثار نیز در جریان چنین عرضه‌ای، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند.