فرید حبیبی رودسری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از رشد قابل توجه خدمات پیشگیرانه و درمانی در مراکز تابعه خبر داد و اظهار کرد: کلینیک‌های دیابت و فشار خون در ۱۴ مرکز درمانی تأمین اجتماعی استان فعال هستند.

وی افزود: در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت، خدمات این کلینیک‌ها به‌صورت روزانه و با حضور متخصص داخلی، کارشناس تغذیه و پرستار ارائه می‌شود و در سایر مراکز نیز پزشکان عمومی در روزهای مشخصی از هفته پذیرای بیمه‌شدگان هستند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به افزایش مراجعات به کلینیک‌های دیابت و فشار خون بیان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۰ هزار مراجعه‌کننده در این کلینیک‌ها ویزیت شدند؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶ هزار و ۸۰۰ مورد بود که رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

حبیبی رودسری در ادامه با اشاره به اجرای برنامه‌های غربالگری در مراکز درمانی تابعه گفت: غربالگری دیابت و فشار خون با هدف شناسایی زودهنگام بیماران و افراد در معرض خطر انجام می‌شود و در شش‌ماهه ابتدایی امسال، حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد غربالگری به ثبت رسیده است.

وی افزود: این آمار در مقایسه با ۲ هزار و ۳۰۰ مورد غربالگری انجام‌شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۰ درصدی داشته که بیانگر افزایش پوشش خدمات پیشگیرانه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با تشریح نتایج حاصل از این غربالگری‌ها تصریح کرد: در جریان این اقدامات، حدود ۹۰۰ فرد مبتلا به فشار خون بالا و ۹۵۰ فرد مبتلا به دیابت شناسایی شدند که با تشکیل پرونده، تحت مراقبت قرار گرفته و فرآیند درمان و کنترل بیماری آنان آغاز شده است.

حبیبی رودسری همچنین از شناسایی حدود ۵۰۰ مورد پیش‌دیابت خبر داد و اظهار کرد: با شناسایی این افراد، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی لازم درباره راهکارهای پیشگیری از ابتلا به دیابت و جلوگیری از پیشرفت بیماری به آنان ارائه شده است.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای بهره‌مندی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خدمات پیشگیرانه و درمانی ما فرصتی برای همه افرادی است که می‌خواهند با بیمه شدن، از سلامت خود و خانواده‌شان محافظت کنند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان تأکید کرد: بیمه تأمین اجتماعی تنها یک تعهد درمانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای سالم و بی‌دغدغه است و از همه هم‌استانی‌ها دعوت می‌کنم با عضویت در خانواده بزرگ تأمین اجتماعی، از خدمات گسترده و پیشگیرانه این سازمان بهره‌مند شوند.