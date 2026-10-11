ارائه ۵ میلیون خدمت درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی رودسری صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهمیت دسترسی عادلانه به خدمات درمانی در شرایط افزایش هزینه‌های سلامت اظهار کرد: مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان با توسعه خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم، تلاش می‌کند زمینه دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات مورد نیاز را فراهم کرده و بخشی از هزینه‌های درمانی خانوارها را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد جمعیت استان، معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، تحت پوشش خدمات درمانی این مجموعه قرار دارند، افزود: در یک سال گذشته حدود ۵ میلیون خدمت درمانی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی گیلان ارائه شده است.

فعالیت ۱۵ مرکز درمانی ملکی در گیلان

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به ظرفیت زیرساخت‌های درمانی این مجموعه بیان کرد: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان دارای ۱۵ مرکز درمانی مستقیم شامل ۲ بیمارستان جنرال، ۲ پلی‌کلینیک تخصصی، ۱۰ درمانگاه و یک کلینیک دندان‌پزشکی است که خدمات متنوعی را به بیمه‌شدگان ارائه می‌کنند.

حبیبی رودسری با اشاره به فعالیت بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت و بیمارستان شهید املاکی کومله لنگرود تصریح کرد: این مراکز از ظرفیت‌های مهم درمانی تأمین اجتماعی در استان هستند و در ارائه خدمات بستری، جراحی و سایر خدمات تخصصی به بیمه‌شدگان نقش دارند.

وی همچنین از کسب رتبه یک برتر اعتباربخشی وزارت بهداشت توسط بیمارستان شهید املاکی کومله خبر داد و گفت: توسعه کیفیت خدمات درمانی و ارتقای سطح پاسخ‌گویی به بیمه‌شدگان از محورهای مهم فعالیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به پراکندگی مراکز درمانی در سطح استان افزود: مراکز درمانی این مجموعه در شهرهایی از جمله رشت، رودسر، لاهیجان، لنگرود، آستانه‌اشرفیه، تالش، آستارا، فومن، بندرانزلی، اسالم و لوشان فعالیت می‌کنند و دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی را تسهیل می‌کنند.

ارائه بیش از ۳۰ میلیون خدمت در درمان غیرمستقیم

حبیبی رودسری با اشاره به ظرفیت درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی گیلان گفت: علاوه بر خدمات ارائه‌شده در مراکز ملکی، این مجموعه از طریق قرارداد با ۲ هزار و ۵۶۱ مرکز درمانی طرف قرارداد، بیش از ۳۰ میلیون خدمت به بیمه‌شدگان استان ارائه کرده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مراکز طرف قرارداد در کنار امکانات درمانی ملکی، امکان بهره‌مندی بیمه‌شدگان از شبکه گسترده‌تری از خدمات سلامت را فراهم می‌کند و در پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی جامعه تحت پوشش مؤثر است.

شناسایی ۲۰۰ بیمار جدید فشارخونی در برنامه‌های غربالگری

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها اظهار کرد: در کنار ارائه خدمات درمانی، برنامه‌های پیشگیرانه و غربالگری نیز با هدف شناسایی بیماران و پیگیری وضعیت سلامت آنان اجرا می‌شود.

حبیبی رودسری ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۸۵ هزار پرونده الکترونیک برای بیماران مبتلا به فشار خون تشکیل شده و ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار فشارخونی نیز از خدمات ویزیت تخصصی رایگان بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به نتایج غربالگری‌های انجام‌شده بیان کرد: اجرای برنامه‌های هدفمند غربالگری به شناسایی ۲۰۰ بیمار جدید فشارخونی منجر شده است که این اقدام می‌تواند زمینه پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض ناشی از این بیماری را فراهم کند.

ارائه ۱۹۰ میلیارد ریال خدمات دارویی در ۶ ماه

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان در ادامه به خدمات دارویی ارائه‌شده در مراکز ملکی اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، خدمات دارویی به حدود ۸۰۰ هزار بیمه‌شده در مراکز ملکی تأمین اجتماعی استان ارائه شده که ارزش آن حدود ۱۹۰ میلیارد ریال بوده است.

وی تأکید کرد: دسترسی مناسب به خدمات دارویی و درمانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، از الزامات صیانت از سلامت بیمه‌شدگان به شمار می‌رود.

حبیبی رودسری با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار تحت پوشش تأمین اجتماعی تصریح کرد: ارائه خدمات درمانی با هزینه کمتر، به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان، نقش مهمی در کاهش فشار هزینه‌های سلامت بر خانوارها دارد و مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را دنبال می‌کند.