به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح شنبه در بازدید مزارع بسطام با اشاره به اجرای طرح آزمایشی کشت بادام زمینی برای نخستین‌بار در منطقه اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کشت بادام‌زمینی به عملکرد حدود ۲ تن در هکتار رسیده که بیانگر ظرفیت اقلیمی منطقه برای توسعه این محصول است.

وی افزود: معرفی محصولات جدید و اجرای طرح‌های الگویی می‌تواند زمینه آشنایی کشاورزان با ظرفیت‌های کشت‌های جایگزین را فراهم کرده و به افزایش بهره‌وری منابع و بهبود درآمد بهره برداران کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه انتقال دانش فنی به کشاورزان از اهداف اجرای این طرح‌ها است، گفت: آشنایی عملی بهره برداران با نتایج کشت محصولات جدید، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه برای ورود به کشت‌های اقتصادی و متناسب با شرایط منطقه را فراهم می‌کند.

غریب مجنی توصیه کرد: کشاورزان پیش از توسعه سطح زیر کشت بادام‌زمینی، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند تا کشت این محصول با بررسی شرایط اقلیمی، منابع آبی و ملاحظات فنی انجام شود.