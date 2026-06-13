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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

شاهرود قطب سیب‌زمینی استان سمنان؛ ۳۲ تن در هر هکتار برداشت می‌شود

شاهرود قطب سیب‌زمینی استان سمنان؛ ۳۲ تن در هر هکتار برداشت می‌شود

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به سهم ۵۰ درصدی این شهرستان در تولید سیب‌زمینی استان سمنان گفت: کشت این محصول در ۲۳۰ هکتار برنامه‌ریزی شده و تاکنون ۱۱۰ هکتار زیر کشت رفته است.

محمد حسن غریب مجنی در حاشیه بازدید از مزارع سیب زمینی شاهرود، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش بینی سطح زیر کشت در ۲۳۰ هکتار اراضی این شهرستان خبر داد و افزود: کشت سیب زمینی از اواخر اردیبهشت آغاز و تا اوایل تیر ماه ادامه دار است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون از این هدف گذاری سیب زمینی در ۱۱۰ هکتار اراضی کشت شده است، یادآور شد: حداکثر مهلت آماده سازی اراضی اوایل تیر ماه است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سیب زمینی در استان طبق الگوی کشت ۴۵۰ هکتار است، توضیح داد: این به معنای اختصاص نیمی از کشت این محصول راهبردی استان سمنان در شاهرود است.

غریب مجنی با اشاره به اینکه سیب زمینی در کشت تولیدات بهاره حائز رتبه ششم است، اضافه کرد: شش رقم سیب زمینی در شاهرود کشت می شود.

وی ادامه داد: هدف گذاری عملکرد به برداشت ۳۲ تن در هکتار است که می کوشیم با مدیریت اصولی مزارع و حمایت کشاورزان این جایگاه تولیدی شاهرود را تثبیت و بهره وری را ارتقا بخشیم.

کد مطلب 6858444

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