۱۳۵ هکتار اراضی شاهرود زیر کشت ذرت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح چهارشنبه در بازدید از مزارع ذرت بسطام با اشاره به اینکه تا کنون ۱۳۵ هکتار اراضی شهرستان شاهرود زیر کشت ذرت رفته است، ادامه داد: از این میزان ۸۰ هکتار بخش مرکزی و ۵۵ هکتار در بخش بسطام است.

وی با اشاره به اینکه از ابن میزان ۳۰ هکتار آن در قالب کشت قراردادی و با همراهی شرکت تعاونی است، توضیح داد: عملیات کاشت، داشت، برداشت و فروش محصول توسط شرکت انجام شده و کشاورز هیچ هزینه ای متحمل نمی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود توسعه کشت ذرت را در تأمین علوفه مورد نیاز دامداری ها موثر دانست و اضافه کرد: این اقدام گامی به سوی تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار اقتصادی منطقه است.

غریب مجنی کشت ذرت را راهی برای افزایش بهره وری اراضی کشاورزی و بهبود درآمد کشاورزان معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه طبق برآوردها کشت دوم ذرت از ۱۵ خرداد پس از اتمام آبیاری مزارع گندم آغاز می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت مدیریت منابع آبی برای کشت محصول ذرت از سیستم های آبیاری تحت فشار برای بهینه سازی مصرف بهره گرفته شده است.