به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی، با اشاره به سهم ۵۶ درصدی شاهرود از سطح زیر کشت سیب‌زمینی استان سمنان اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در شهرستان ۱۷۵ هکتار را در بر دارد که از مجموع با ۳۱۴ هکتار اراضی زیر کشت سیب‌زمینی در استان، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱۰ هکتار از مزارع سیب‌زمینی شاهرود برداشت شده است، افزود: متوسط عملکرد این محصول در شهرستان حدود ۲۰ تن در هکتار برآورد می‌شود و بر همین اساس، پیش‌بینی تولید سه هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی در سال جاری وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به زمان برداشت این محصول توضیح داد: عملیات برداشت سیب‌زمینی از نیمه مهرماه آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا اواسط آبان‌ماه به پایان می‌رسد.

غریب مجنی با بیان اینکه محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازار شاهرود و دیگر شهرستان های استان سمنان، به استان همجوار گلستان نیز عرضه می‌شود، تصریح کرد: بیش از هزار تن سیب‌زمینی نیز با هدف حفظ ذخایر بذری و کمک به مدیریت بازار، در انبارهای سنتی منطقه ذخیره‌سازی شده است.

وی همچنین توسعه کشت ارقام زودرس سیب‌زمینی را از راهکارهای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دانست و گفت: ارقام رانومی و کلمبا به دلیل دوره رشد کوتاه و زودرسی، از ظرفیت مناسبی برای کشت در منطقه برخوردار هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود خاطر نشان کرد: استفاده از این ارقام با کوتاه کردن دوره رشد و تسریع در رسیدگی محصول، به کاهش مصرف آب کشاورزی در ماه‌های گرم سال کمک می‌کند و با کاهش مواجهه مزارع با تنش گرمایی اواخر تابستان و سرمای زودرس پاییز، ریسک تولید را کاهش داده و بهره‌وری اقتصادی کشاورزان را افزایش می‌دهد.