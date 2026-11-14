به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان روز شنبه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی پیامی صادر کرد که مشروح آن را در ادامه مطالعه می کنید

کتاب، چراغ فروزان دانایی، سرچشمه آگاهی و یکی از ارجمندترین میراث‌های تمدن بشری است که در پرتو آن، اندیشه‌ها بالنده می‌شوند، افق‌های تازه‌ای پیش روی انسان گشوده می‌شود و مسیر تعالی و پیشرفت جامعه هموار می‌شود. بی‌تردید، کتاب‌خوانی نه فقط یک عادت فرهنگی، بلکه ضرورتی بنیادین برای ساختن جامعه‌ای آگاه، پویا، خردورز و برخوردار از سرمایه انسانی توانمند است

فرارسیدن سی‌ و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را که امسال با شعار ارزشمند «با کتاب گفت‌وگو کنیم» برگزار می‌شود، به عموم مردم فرهنگ‌دوست، فرهیختگان، اندیشمندان، نویسندگان، ناشران، کتابداران، فعالان عرصه فرهنگ و به‌ویژه خانواده بزرگ کتاب و کتاب‌خوانی استان سمنان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

استان سمنان، سرزمین عالمان، اندیشمندان و مفاخر نام‌آور، همواره در تاریخ ایران به برخورداری از پیشینه غنی دینی، علمی و فرهنگی شناخته شده است. بیست سال پیش، در سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به این استان، ایشان با نگاهی عمیق به سرمایه‌های انسانی و فرهنگی این دیار، مردم سمنان را مردمی «متدین و دانش‌پژوه» توصیف کردند؛ تعبیری ارزشمند که بیانگر ریشه‌داری فرهنگ عل دوستی، حقیقت‌جویی و معرفت طلبی در میان مردم این سرزمین است

امروز، در بیستمین سالگرد آن سفر ماندگار، شایسته است این هویت ارزشمند را با گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت نهادهای دانایی محور و فراهم آوردن فرصت‌های برابر دسترسی به کتاب و منابع علمی، بیش از پیش پاس بداریم.

اینجانب باور دارم توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه استان در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و علمی، نیازمند توجه ویژه به ارتقای فرهنگ عمومی، نهادینه سازی عادت مطالعه از دوران کودکی و نوجوانی و حمایت از کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان پایگاه‌ های مردمی دانش، آگاهی و عدالت فرهنگی است.