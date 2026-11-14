به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه ناشران گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه کتاب ناشران گلستان با هدف معرفی آثار تازه منتشرشده و ایجاد ارتباط بی‌واسطه میان تولیدکنندگان کتاب و مخاطبان برپا شده و تا روز پنجشنبه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

وی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب، «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، افزود: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که این رویداد تنها به عرضه کتاب محدود نماند و بستری برای تبادل تجربه، طرح دیدگاه‌ها و تعامل میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از پیش‌بینی ۶ نشست تخصصی و فرهنگی و ۶ مراسم رونمایی از آثار تازه نویسندگان و ناشران استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های ادبی و انتشاراتی گلستان و ایجاد فرصت بیشتر برای دیده شدن آثار بومی برگزار می‌شود.

گلچین ادامه داد: نواختن زنگ کتاب با حضور مدیران استانی، ادای احترام به شهدا و غبارروبی مزار آنان، همچنین گرامیداشت یاد نویسندگان و شاعران برجسته استان و برگزاری آیین تجلیل از فعالان صنعت نشر، بخش دیگری از برنامه‌های هفته کتاب در گلستان است.

فعالیت ۹۰ ناشر در گلستان

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنعت نشر استان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ ناشر در گلستان فعالیت دارند که با تولید و انتشار آثار فرهنگی، ادبی و علمی در پویایی فضای فکری و فرهنگی جامعه سهیم هستند.

گلچین حمایت از این مجموعه را یکی از ضرورت‌های توسعه صنعت نشر دانست و افزود: استمرار فعالیت ناشران مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های تولید و دسترسی به امکانات مورد نیاز است و در همین راستا، برنامه دولت برای تأمین و تحویل کاغذ به ناشران می‌تواند به افزایش توان تولید و تداوم فعالیت حرفه‌ای این بخش کمک کند.

کتابخوانی از نمایشگاه تا فضای مجازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر ضرورت خارج کردن فعالیت‌های فرهنگی از چارچوب برنامه‌های صرفاً اداری اظهار کرد: گسترش کتابخوانی زمانی امکان‌پذیر است که مردم در متن برنامه‌ها قرار بگیرند و دسترسی به کتاب برای گروه‌های مختلف جامعه آسان‌تر شود.

وی استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های حضوری و سامانه‌های الکترونیکی را از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد و گفت: سامانه «بازار کتاب» این امکان را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است تا با استفاده از کد ملی و مراجعه به این بستر، از فرصت خرید کتاب و تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شوند.

گلچین خاطرنشان کرد: توسعه چنین بسترهایی در کنار نمایشگاه‌های کتاب می‌تواند دسترسی خانواده‌ها به منابع مطالعاتی را افزایش دهد و زمینه حضور پررنگ‌تر کتاب در سبد فرهنگی خانوار را فراهم کند.

وی بر تداوم حمایت از ناشران و فعالان حوزه نشر تأکید کرد و مردمی‌سازی برنامه‌های فرهنگی را از الزامات گسترش فرهنگ مطالعه دانست.