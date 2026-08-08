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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

خبرنگاران، راویان حقیقت و همراهان جریان دانایی هستند

خبرنگاران، راویان حقیقت و همراهان جریان دانایی هستند

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پیامی، روز خبرنگار را به راویان خبر تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد در پیامی، روز خبرنگار را به راویان خبر تبریک گفت. متن این یادداشت بدین شرح است:

««ن و القلم و ما یسطرون» روایت درست، بخشی از مسئولیت خبرنگاری است؛ روایتی که با دقت، صداقت و نگاه مسئولانه، رویدادها را به آگاهی عمومی پیوند می‌دهد و به شکل‌گیری گفت‌وگو در جامعه کمک می‌کند. در عرصه فرهنگ، این مسئولیت اهمیتی ویژه دارد؛ چراکه روایت کتاب، اندیشه و فرهنگ، در شکل‌گیری حافظه فرهنگی جامعه و تقویت جریان دانایی مؤثر است. خبرنگاران حوزه فرهنگ، کتاب و کتابخوانی، در کنار کتابداران، نویسندگان، مترجمان، ناشران و دیگر فعالان این عرصه، در گسترش فرهنگ مطالعه و تقویت جریان دانایی سهمی ارزشمند دارند. روایت دقیق مسائل، رویدادها و ظرفیت‌های این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگویی جدی‌تر درباره کتاب و جایگاه آن در زندگی جامعه باشد.

روز خبرنگار امسال، در شرایطی فرامی‌رسد که ایران یکی از کتاب‌خوان‌ترین و فرهنگ‌دوست‌ترین رهبران سیاسی جهان را از دست داده است؛ شخصیتی که کتاب را سرمایه‌ای برای رشد انسان، تعالی جامعه و ساختن آینده کشور می‌دانست و همواره بر اهمیت مطالعه و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی تأکید داشت. این فقدان، اهمیت پاسداشت جریان دانایی و مسئولیت اهالی فرهنگ و رسانه در روایت درست و آگاهی‌بخش را بیش از پیش یادآوری می‌کند.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اصحاب رسانه را همراهان ارزشمند خود در مسیر ترویج کتابخوانی و ارتقای آگاهی عمومی می‌داند و از تلاش‌های صادقانه خبرنگاران در انعکاس رویدادها، تبیین مسائل و معرفی ظرفیت‌های حوزه کتاب و فرهنگ صمیمانه قدردانی می‌کند.

اینجانب روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران، به‌ویژه فعالان حوزه فرهنگ، کتاب و کتاب‌خوانی، صمیمانه تبریک می‌گویم و برای آنان توفیق، سلامت و استواری در مسیر حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی و خدمت به فرهنگ این سرزمین آرزومندم.

کد مطلب 6910978
زهرا اسكندری

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