خبرنگاران، راویان حقیقت و همراهان جریان دانایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد در پیامی، روز خبرنگار را به راویان خبر تبریک گفت. متن این یادداشت بدین شرح است:

««ن و القلم و ما یسطرون» روایت درست، بخشی از مسئولیت خبرنگاری است؛ روایتی که با دقت، صداقت و نگاه مسئولانه، رویدادها را به آگاهی عمومی پیوند می‌دهد و به شکل‌گیری گفت‌وگو در جامعه کمک می‌کند. در عرصه فرهنگ، این مسئولیت اهمیتی ویژه دارد؛ چراکه روایت کتاب، اندیشه و فرهنگ، در شکل‌گیری حافظه فرهنگی جامعه و تقویت جریان دانایی مؤثر است. خبرنگاران حوزه فرهنگ، کتاب و کتابخوانی، در کنار کتابداران، نویسندگان، مترجمان، ناشران و دیگر فعالان این عرصه، در گسترش فرهنگ مطالعه و تقویت جریان دانایی سهمی ارزشمند دارند. روایت دقیق مسائل، رویدادها و ظرفیت‌های این حوزه، می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگویی جدی‌تر درباره کتاب و جایگاه آن در زندگی جامعه باشد.

روز خبرنگار امسال، در شرایطی فرامی‌رسد که ایران یکی از کتاب‌خوان‌ترین و فرهنگ‌دوست‌ترین رهبران سیاسی جهان را از دست داده است؛ شخصیتی که کتاب را سرمایه‌ای برای رشد انسان، تعالی جامعه و ساختن آینده کشور می‌دانست و همواره بر اهمیت مطالعه و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی تأکید داشت. این فقدان، اهمیت پاسداشت جریان دانایی و مسئولیت اهالی فرهنگ و رسانه در روایت درست و آگاهی‌بخش را بیش از پیش یادآوری می‌کند.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اصحاب رسانه را همراهان ارزشمند خود در مسیر ترویج کتابخوانی و ارتقای آگاهی عمومی می‌داند و از تلاش‌های صادقانه خبرنگاران در انعکاس رویدادها، تبیین مسائل و معرفی ظرفیت‌های حوزه کتاب و فرهنگ صمیمانه قدردانی می‌کند.

اینجانب روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران، به‌ویژه فعالان حوزه فرهنگ، کتاب و کتاب‌خوانی، صمیمانه تبریک می‌گویم و برای آنان توفیق، سلامت و استواری در مسیر حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی و خدمت به فرهنگ این سرزمین آرزومندم.