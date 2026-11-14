به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه نمایشگاه کتاب ناشران استان گلستان با هدف معرفی ظرفیت‌های نشر بومی و عرضه تازه‌ترین آثار نویسندگان و ناشران استان، در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با شعار «با کتاب گفتگو کنیم»، با حضور جمعی از مسئولان استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، ناشران، نویسندگان، شاعران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر افتتاح شد.

برپایی این رویداد فرهنگی فرصتی برای معرفی تولیدات تازه ناشران گلستانی و آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار منتشرشده در استان فراهم کرده است.

همچنین ارتباط مستقیم میان ناشران و علاقه‌مندان به کتاب، از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است؛ فرصتی که می‌تواند به تقویت تعامل میان فعالان حوزه نشر و مخاطبان کمک کند.

شعار امسال هفته کتاب نیز با تأکید بر گفتگو و تبادل اندیشه، بر نقش کتاب در گسترش تعاملات فرهنگی و تقویت فضای اندیشه‌ورزی در جامعه تمرکز دارد.

این نمایشگاه از شنبه ۲۳ آبان به مدت پنج روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپاست و تا روز پنجشنبه پذیرای علاقه‌مندان و دوستداران کتاب خواهد بود.