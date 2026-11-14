به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی صبح شنبه در نشست مشترک ستاد ساماندهی جوانان و شورای اطلاع‌رسانی استان، با تشریح جزئیات برگزاری سیزدهمین نمایشگاه کتاب یزد اظهار کرد: این نمایشگاه که بزرگ‌ترین رویداد کتاب در سطح استان تاکنون به شمار می‌رود، پس از هفت سال وقفه از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرد و در نخستین روز با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ مواجه شد.

وی با اشاره به میزان فروش نمایشگاه در روز نخست افزود: بیش از دو میلیارد تومان کتاب در مرحله پیش‌گشایش به فروش رسید که این رقم در مقایسه با عملکرد نمایشگاه‌های استانی دیگر قابل توجه است.

دانشی ادامه داد: در نخستین روز برگزاری نمایشگاه یزد ۴۰۰ میلیون تومان یارانه خرید کتاب نیز در اختیار شهروندان یزدی قرار گرفت تا زمینه دسترسی بیشتر علاقه‌مندان به کتاب فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به رویکرد محتوایی نمایشگاه امسال عنوان کرد: «با کتاب گفت‌وگو کنید» به‌عنوان شعار این دوره انتخاب شده و تلاش شده است این رویکرد در برنامه‌های اجرایی نیز نمود داشته باشد؛ به همین منظور، نشست‌های گفت‌وگومحور، رونمایی و معرفی کتاب، جشن امضای آثار و دیدار مستقیم نویسندگان با مخاطبان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه امسال سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان پس از هفت سال برگزار می‌شود، تصریح کرد: سال گذشته نیز مقدمات برگزاری نمایشگاه فراهم شده بود، اما با آغاز جنگ در فاصله سه روز مانده به افتتاح، اجرای برنامه به زمان دیگری موکول شد.

دانشی با اشاره به برگزاری نمایشگاه امسال با دستور استاندار یزد گفت: نمایشگاه تا جمعه هفته آینده دایر خواهد بود و با توجه به قرار گرفتن دو روز جمعه و یک پنجشنبه در بازه زمانی برگزاری، فرصت مناسبی برای بازدید خانواده‌ها و علاقه‌مندان فراهم شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین از هدف‌گذاری برای ثبت رکورد جدید فروش در میان نمایشگاه‌های استانی کتاب خبر داد و خاطرنشان کرد: همان‌طور که پس از هفت سال زمینه برگزاری دوباره این رویداد فراهم شد، امیدواریم با وجود جمعیت کمتر یزد نسبت به برخی استان‌های دیگر، میزان فروش نمایشگاه نیز به رکوردی قابل توجه در سطح کشور برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شورای اطلاع‌رسانی استان در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، اتاق رسانه‌ای جنگ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل شد و با حضور روزانه یکی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، زمینه گفت‌وگوی مستقیم با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای فراهم آمد.

دانشی افزود: در جریان این برنامه بیش از ۳۰ مدیرکل در اتاق خبر جنگ حضور پیدا کردند و تلاش شد اطلاعات و اخبار مربوط به حوزه‌های مختلف اجرایی، بدون واسطه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، از جمله برگزاری رویدادهای بزرگ قرآنی و برنامه‌های حوزه تئاتر و موسیقی، ابراز امیدواری کرد استمرار چنین برنامه‌هایی زمینه رضایت و خشنودی مردم فرهنگ‌دوست و هنردوست یزد را فراهم کند.