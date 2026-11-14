به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته چهارم جام بانک اسلامی ابوظبی (ADIB) شامگاه شنبه ۲۳ آبان در حالی آغاز می‌شود که تیم‌ها برای نزدیک شدن به مرحله یک‌ چهارم نهایی تلاش می‌کنند. با توجه به شرایط جدول گروه‌بندی یکپارچه، ممکن است برخی تیم‌ها با نتایج این هفته صعود خود را قطعی کنند.

دیدار الوصل و النصر در ورزشگاه زعبیل برگزار می‌شود و تیم میزبان امیدوار است با کسب چهارمین پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله یک‌ چهارم نهایی را قطعی کند.

الوصل پس از شکست اخیر مقابل الجزیره در لیگ ادنوک، به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است تا پیش از ادامه رقابت‌ها در این جام صعود خود را نهایی کند. این تیم در لیگ نیز چهار امتیاز از الجزیره صدرنشین مسابقات، عقب افتاده است.

الوصل در این مسابقه سه بازیکن ملی‌پوش خود یعنی علی صالح، خیمنز و فابیو لیما را در اختیار ندارد؛ با این حال به حضور مهدی طارمی در کنار سرجینیو و پالاسیوس برای تقویت خط حمله خود امیدوار است.

در سوی مقابل میلوس سرمربی فعلی النصر که سابقه هدایت الوصل را نیز دارد به دنبال تکرار خاطرات خوب خود در ورزشگاه زعبیل و کسب پیروزی در خانه رقیب است. النصر با پیروزی در این مسابقه می‌تواند به امتیاز دهم برسد و شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهد.

النصر در خط حمله روی درخشش کوین، بازگشت رامون به گلزنی و تحرکات مهدی قایدی حساب می‌کند. قایدی در دو مسابقه اخیر این تیم عملکرد موثری داشته و برابر قطر دو گل به ثمر رسانده و مقابل یوناتد نیز دو پاس گل سرنوشت‌ساز ارسال کرده است.

لازم به ذکر است که این دو تیم از ساعت ۱۹ به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت و تیم ملی فوتبال ایران بدون طارمی و قایدی از ساعت ۱۹:۳۰ در دیداری تدارکاتی رو در روی تیم ملی فلسطین قرار می گیرد.

در لیست جدید تیم ملی فوتبال ایران مهدی طارمی و مهدی قایدی حضور نداشتند.