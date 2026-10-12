  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

طارمی در ترکیب احتمالی الوصل برای دیدار با الاهلی

طارمی در ترکیب احتمالی الوصل برای دیدار با الاهلی

رسانه اماراتی در خبری به تیم فوتبال الوصل پرداخت و در ترکیب احتمالی این تیم برای بازی با الاهلی عربستان از مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در خط حمله نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الوصل امارات و الاهلی عربستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه زعبیل شهر دبی رو در روی هم قرار می گیرند.

رسانه «365scores» امارات در رابطه با تیم الوصل نوشت: الوصل در حال حاضر بدون امتیاز در رتبه یازدهم جدول لیگ نخبگان آسیا قرار دارد و برای جبران نتایج قبلی و صعود در جدول رده‌بندی، به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار است.

در ترکیب احتمالی این تیم، مهدی طارمی در خط حمله الوصل حضور خواهد داشت و برای همراهی او در این خط، برایان پالاسیوس و سرجینیو نیز در نظر گرفته شده‌اند.

ترکیب احتمالی الوصل مقابل الاهلی عربستان به شرح زیر است:

* دروازه‌بان: دینکو هورکاش
* مدافعان: عبدالرحمن صالح، آدریلسون سیلوا، سوفیان بوفتینی و پدرو مالهیرو
* هافبک‌ها: نیکولاس خیمنس، رضوان بوبولا و سیاکا سیدیبه
* مهاجمان: سرجینیو، مهدی طارمی و برایان پالاسیوس

همچنین با اعلام باشگاه الوصل ورزشگاه زعبیل که ۸ هزار و ۴۳۹ نفر ظرفیت دارد برای این بازی تمامی بلیت های آن به فروش رفته است.

کد مطلب 6975258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها