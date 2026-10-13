انتقاد از طارمی و یاران در امارات اوج گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل امارات در دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر در ورزشگاه خانگی خود رو در روی تیم فوتبال الاهلی عربستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود نماینده سعودی خاتمه یافت. مهدی طارمی مهاجم ایرانی الوصل از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا دقیقه ۷۹ در زمین بازی بود اما نتوانست از شکست تیمش جلوگیری کند.

رسانه اماراتی «۳۶۵scores» در رابطه با الوصل نوشت: تیم فوتبال الوصل امارات در دیدار برابر الاهلی عربستان به دلیل مجموعه‌ای از مشکلات فنی و تاکتیکی شکست خورد؛ عواملی که در نهایت برتری تیم سعودی را رقم زدند.

الوصل بهای از دست دادن تمرکز در خط دفاعی را پرداخت. گل نخست الاهلی روی ضربه کرنر و در شرایطی به ثمر رسید که هیچ بازیکنی «ایبانیز» را مهار نکرده بود. گل سوم نیز در پی اشتباه فردی آشکار سوفیان بوفینی، مدافع الوصل، به ثبت رسید.

روی ویتوریا سرمربی پرتغالی الوصل، در آغاز نیمه دوم ساشا را به جای ادلسون سیلوا وارد زمین کرد تا تعادل دفاعی تیمش را بهبود ببخشد. با این حال، این تعویض نتوانست پوشش دفاعی موردنیاز را فراهم کند و الاهلی همچنان به‌راحتی از عمق خط دفاعی الوصل عبور می‌کرد.

خط حمله الوصل نتوانست از شروع پرفشار خود در نیمه نخست بهره ببرد. مهدی طارمی، خیمنز و سیدیبِه فرصت‌های مناسبی را از دست دادند؛ موقعیت‌هایی که می‌توانستند حریف را تحت فشار قرار دهند و زمینه برتری زودهنگام الوصل را فراهم کنند.

پس از آنکه الاهلی با نتیجه ۲ بر یک پیش افتاد، ویتوریا نتوانست راهکار تاکتیکی مؤثری برای رساندن تیمش به محوطه جریمه حریف و ایجاد موقعیت‌های خطرناک پیدا کند. در ادامه نیز الوصل کنترل میانه میدان را به حریف سعودی واگذار کرد و نتوانست فشار لازم را برای تغییر نتیجه به وجود آورد.