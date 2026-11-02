به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل امارات شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا رو در روی تیم نیروی هوایی عراق قرار می گیرد.

رسانه اماراتی «۳۶۵scores» در رابطه با این بازی نوشت: الوصل در حالی پا به این مسابقه می‌گذارد که با ۳ امتیاز در رده شانزدهم جدول منطقه غرب آسیا قرار دارد و امیدوار است با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی و حمایت هوادارانش به پیروزی برسد و جایگاه خود را بهبود ببخشد.

در سوی دیگر، نیروی هوایی عراق نیز به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب در زمین حریف است. این تیم با ۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد و امیدوار است با کسب نتیجه‌ای مثبت، شانس خود را برای صعود افزایش دهد.

ترکیب احتمالی الوصل مقابل نیروی هوایی عراق به شرح زیر است:

* دروازه‌بان: دینکو هورکاش

* خط دفاع: هوگو نیتو، آدریلسون سیلوا، سفیان بوفطینی و پدرو مالهیرو

* خط میانی: رضوان بوبولا، سیاکا سیدیبه و نیکولاس خیمنز

* خط حمله: سرجینیو، برایان پالاسیوس و مهدی طارمی

طارمی در فصل جاری در دو بازی آسیایی برای الوصل به میدان رفته اما در به ثمر رساندن گل یا پاس گل ناکام بوده است.