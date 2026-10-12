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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

وعده طارمی پیش از جدال با الاهلی؛ برای برد به میدان می‌رویم

وعده طارمی پیش از جدال با الاهلی؛ برای برد به میدان می‌رویم

مهاجم ایرانی تیم فوتبال الوصل امارات تأکید کرد که این تیم با تمام توان برای کسب پیروزی مقابل الاهلی عربستان به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الوصل امارات و الاهلی عربستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران به مصاف هم می روند.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی الوصل در رابطه با این بازی اظهار داشت: تیم ما اهداف بزرگی در لیگ نخبگان آسیا دارد و همواره برای کسب پیروزی به میدان می‌رود.

طارمی افزود: مسابقه دشواری خواهد بود، اما اهداف بزرگی داریم و همیشه به دنبال پیروزی هستیم. قطعاً با رویکردی متفاوت نسبت به مسابقات لیگ داخلی بازی خواهیم کرد. اهداف بزرگی در لیگ نخبگان آسیا داریم، از شرایط خودمان آگاه هستیم و بدون شک برای کسب پیروزی تلاش می‌کنیم.

کد مطلب 6975244

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