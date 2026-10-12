به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال الوصل امارات و الاهلی عربستان در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران به مصاف هم می روند.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی الوصل در رابطه با این بازی اظهار داشت: تیم ما اهداف بزرگی در لیگ نخبگان آسیا دارد و همواره برای کسب پیروزی به میدان می‌رود.

طارمی افزود: مسابقه دشواری خواهد بود، اما اهداف بزرگی داریم و همیشه به دنبال پیروزی هستیم. قطعاً با رویکردی متفاوت نسبت به مسابقات لیگ داخلی بازی خواهیم کرد. اهداف بزرگی در لیگ نخبگان آسیا داریم، از شرایط خودمان آگاه هستیم و بدون شک برای کسب پیروزی تلاش می‌کنیم.