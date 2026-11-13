به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی زارع، مدافع تیم ملی، درباره شرایط اردوی بصره و دو دیدار دوستانه برابر فلسطین و عراق اظهار داشت: این چندمین بار است که افتخار دعوت به تیم ملی را پیدا می‌کنم.

وی گفت: بابت این فرصت خدا را شکر کرده و از کادر فنی تشکر می‌کنم. چهار روز از آغاز اردو گذشته و شاهد جوان‌گرایی خوبی در ترکیب تیم ملی هستیم. امیدوارم بتوانیم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم و اردوی بصره گام مؤثری در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا باشد.



زارع افزود: با توجه به تعویق مسابقات جام ملت‌های آسیا، فرصت بیشتری برای برگزاری اردوهای آماده‌سازی در اختیار داریم. امیدوارم در این مدت بازی‌های تدارکاتی باکیفیتی هم برگزار شود تا بتوانیم با آمادگی مناسب وارد مسابقات شویم و نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کنیم. در دوره گذشته جام ملت‌ها هم عملکرد خوبی داشتیم و به نظرم تنها بدشانسی باعث شد نتوانیم به فینال برسیم.



طارمی و جهانبخش در نخستین حضورم در تیم ملی کمک زیادی به من کردند



زارع درباره حضور بازیکنان جوان و دعوت تعدادی از آنها برای نخستین بار به اردوی تیم ملی گفت: خودم وقتی برای اولین بار به تیم ملی دعوت شدم، تجربه فوق‌العاده‌ای داشتم. حضور در کنار بازیکنان بزرگ تیم ملی برایم بسیار ارزشمند بود و مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش کمک زیادی به من کردند. حالا هم تیم ملی در مسیر جوان‌گرایی قرار گرفته و امیدوارم من و سایر بازیکنان جوان بتوانیم پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهیم و از فرصت‌هایی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، به‌خوبی استفاده کنیم.

مدافع تیم ملی با اشاره به مسئولیت سنگین بازیکنان جوان در پوشیدن پیراهن تیم ملی عنوان کرد: در طول تاریخ فوتبال ایران، مدافعان بزرگی پیراهن تیم ملی را بر تن کرده‌اند و همین موضوع مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند. امیدوارم اگر فرصت بازی به من داده شد، بتوانم به بهترین شکل وظایفم را انجام دهم، خواسته‌های کادر فنی را در زمین اجرا کنم و برای تیم ملی بازیکن مؤثری باشم.



سیدجلال حسینی الگوی فوتبالی من است



زارع در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از مدافعان سابق تیم ملی الگوی فوتبالی او بوده است، گفت: سیدجلال حسینی همیشه یکی از الگوهای من بوده است. زمانی که بازی‌های آقا سیدجلال را از تلویزیون تماشا می‌کردم، از عملکردش لذت می‌بردم و تلاش می‌کردم از حرکات و شیوه بازی او الگوبرداری کنم.



رقابت میان مدافعان جوان تیم ملی بسیار نزدیک است



وی درباره رقابت در خط دفاعی تیم ملی و فرصت ایجادشده در اردوی جاری با توجه به غیبت تعدادی از مدافعان باتجربه از جمله محمدحسین کنعانی‌زادگان و شجاع خلیل‌زاده اظهار داشت: در خط دفاعی تیم ملی بازیکنان جوان و باکیفیت زیادی حضور دارند و رقابت بسیار نزدیک است. این موضوع اتفاق مثبتی برای تیم ملی محسوب می‌شود، چون هر بازیکنی باید برای رسیدن به ترکیب و حفظ جایگاهش تلاش بیشتری انجام دهد. امیدوارم بتوانم با عملکرد خوب به تیم ملی کمک کنم و در این مسیر پیشرفت داشته باشم.



زارع درباره تجربه حضور در فوتبال روسیه نیز گفت: شاید بعضی‌ها تصور کنند حضور من در لیگ روسیه تجربه موفقی نبود، اما خودم معتقدم این اتفاق کمک زیادی به پیشرفتم کرد. بازی کردن در کنار بازیکنانی که از نظر فنی و بدنی در سطح بالایی قرار داشتند، تجربه ارزشمندی بود. حضور در آن فضا هم از نظر فنی و فیزیکی به من کمک کرد و هم باعث شد اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنم. فکر می‌کنم این تجربه در ادامه مسیر فوتبالم تأثیر مثبتی خواهد داشت.



امیدوارم در سفرهای ورزشی تشریفات متعارف رعایت شود



این ملی‌پوش درباره صادر نشدن مجوز پرواز مستقیم کاروان تیم ملی به بصره و تغییر برنامه سفر اظهار داشت: انتظار می‌رود در سفر تیم‌های ورزشی، تشریفات و رویه‌های متعارف دیپلماتیک رعایت شود؛ مگر اینکه مسائل امنیتی خاصی مطرح باشد. امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و تیم‌های ورزشی بتوانند در شرایط مناسب و بدون مشکلات خاصی به مسابقات اعزام شوند.



تمام تلاشم را برای تثبیت جایگاهم در تیم ملی انجام می‌دهم



زارع در پایان با اشاره به اهداف شخصی خود در تیم ملی گفت: در حال حاضر مهم‌ترین هدفم این است که با تمام توان تمرین کنم و بتوانم جایگاهم را در تیم ملی تثبیت کنم. آرزوی هر بازیکنی پوشیدن پیراهن تیم ملی و افتخارآفرینی برای کشورش است و من هم از این قاعده مستثنا نیستم. خوشبختانه از این بابت استرس خاصی ندارم و سعی می‌کنم با اعتمادبه‌نفس، تمرکز و تلاش بیشتر، بهترین عملکردم را ارائه دهم و شایستگی حضور در تیم ملی را نشان بدهم.