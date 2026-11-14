به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، کلاود فابل ۵.۲ و کلاود مایتوس ۵.۲ بهبودهای قابل توجهی در زمینه های توسعه نرم افزار، روباتیک، ریاضی و فیزیک نظری دست یافته اند. فابل ۵.۲ طی یک تست داخلی بیش از هزار عامل هوش مصنوعی را هماهنگ کرد تا یک سیستم عامل کارآمد بسازند. این مدل همچنین به محققان در حل مشکلات حل نشده مربوط به سیاه چاله ها کمک کرد. مدل مذکور در یک آزمایش، توانست اثبات ریاضی قضیه آخر فرما را به شکلی رسمی و دقیق بازنویسی کند که نرم‌افزارهای ریاضی بتوانند صحت تک‌تک مراحل آن را بررسی کنند و انجام این کار فقط ۳۰ ساعت طول کشید.

قضیهٔ آخر فرما (Fermat’s Last Theorem) یکی از مشهورترین و تاریخی‌ترین مسائل ریاضیات است که بیش از ۳۵۰ سال حل‌نشده باقی مانده بود.

این نتایج حاکی از آن است که مدل های هوش مصنوعی می توانند فعالیت های فنی پیچیده را مدیریت کنند. آنتروپیک مدعی است هر دو نسخه هوش مصنوعی آن ساختار زیربنایی مشترکی دارند. اما مایتوس راهکارهای امنیت سایبریِ اعتبارسنجی‌شده و سازمان های تحقیقات پزشکی زیستی را هدف گرفته است.

یکی از آزمایش های جالب تر شامل ساخت سیستم عامل از نقطه صفر بود. یکی از مهندسان آنتروپیک پرامپت و فولد پروژه ای خالی را به مدل فابل ۵.۲ داد. این مدل بیش از هزار عامل زیرمجموعه ای را طی هشت روز هماهنگ کرد. این عامل ها کد نوشتند، جزئیات را آزمایش و فعالیت شان را طی فرایند بررسی کردند.

سیستم‌عامل حاصل می‌توانست روی یک لپ‌تاپ راه‌اندازی و اجرا شود و شامل هسته سیستم عاملی خود، درایورهای سخت افزار و فایل ذخیره سازی دائمی بود. همچنین سیستم دارای رابط کاربری گرافیکی، صفحه ورود به سیستم، برنامه نصب و قابلیت‌های داخلی کلاود بود.

آنتروپیک هم چنین فابل ۵.۲ را برای طراحی سه دستگاه الکترونیکی به کار گرفت. این دستگاه ا شامل یک دستگاه دستیار صوتی خانگی، اسپیکرفون یو اس بی و یک حیوان خانگی مجازی دستی بود. هوش مصنوعی آنتروپیک بخش های آن را از توزیع کنندگان آمریکایی گزینش و صفحه مدارها را طراحی کرد.

همه این قطعات بدون اصلاحات الکتریکی کار می کردند. صفحه مدارهای آنها در کمتر از یک روز به مرحله آمادگی برای مونتاژ رسید.