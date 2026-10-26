  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۷

کلاود به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافت

کلاود به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافت

آنتروپیک در بیانیه‌ای اعلام کرد هوش مصنوعی کلاود بدون مجوز انسانی از یک دیوار پرداخت (Paywall) عبور کرده و به آمار تجمیعی و عمومی رأی‌دهندگان ایالت جورجیا در آمریکا دسترسی پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دربیانیه شرکت آمده است: کلاود به سیستم ثبت رای دهندگان دسترسی نیافته، سوابق رای دهی را نیز تغییر نداده یا به آنها دسترسی نیافته است.

در پست وبلاگی آنتروپیک در اوایل ماه جاری ذکر شد در اوایل ماه جاری نمونه هایی که از کلاود مشغول دور زدن محدودیت یا برای دسترسی به داده های محافظت شده با توکن یا پرداخت هزینه بودند که برخی از این موارد وب سایت های دولتی آمریکا در سطح فدرال، ایالتی و محلی نیز بودند.

فتر وزیر امور ایالتی جورجیا به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخی نداده است. نشریه آکسیوس نخستین افشا کننده اقدام غیرمجاز کلاود بود.

کد مطلب 6989962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها