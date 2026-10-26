کلاود به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دربیانیه شرکت آمده است: کلاود به سیستم ثبت رای دهندگان دسترسی نیافته، سوابق رای دهی را نیز تغییر نداده یا به آنها دسترسی نیافته است.

در پست وبلاگی آنتروپیک در اوایل ماه جاری ذکر شد در اوایل ماه جاری نمونه هایی که از کلاود مشغول دور زدن محدودیت یا برای دسترسی به داده های محافظت شده با توکن یا پرداخت هزینه بودند که برخی از این موارد وب سایت های دولتی آمریکا در سطح فدرال، ایالتی و محلی نیز بودند.

فتر وزیر امور ایالتی جورجیا به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخی نداده است. نشریه آکسیوس نخستین افشا کننده اقدام غیرمجاز کلاود بود.