به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که این شرکت رقیب اوپن ای آی سعی دارد موقیعت خود در بازار هوش مصنوعی را قبل از عرضه اولیه سهامش مستحکم تر کند.

کلاود فابل ۵.۲ کد نویسی، استدلال و فعالیت های عامل هوش مصنوعی را انجام می دهد و در مقابل کلاود مایتوس ۵.۲ در زمینه امنیت سایبری و تحقیقات علوم طبیعی کارآمد است. آنتروپیک اعلام کرد دسترسی به کلاود مایتوس ۵.۲ به سازمان های تایید شده از طریق برنامه خاص آن برای امنیت سایبری و تحقیقات علوم طبیعی فراهم است و از سوی دیگر کلاود فابل ۵.۲ به طور گسترده تر در دسترس است.

این شرکت هوش مصنوعی همچنین اعلام کرد مدل های جدید تا حدود ۳۰ درصد سریع تر از کلاود ۵.۱ خروجی را ارائه می دهند و با شفافیت بیشتری با کاربران ارتباط برقرار می کنند. همچنین به گفته آنتروپیک قیمتگذاری مدل ها به ازای هر میلیون توکن ورودی هشت دلار و به ازای هر میلیون توکن خروجی ۴۰ دلار تعیین شده است که این قیمت ها بسیار پایین تر از بهای مدل های پیشین فابل و مایتوس به حساب می آید.

عرضه مدل ها پس آن انجام می شود که شرکت آنتروپیک در اکتبر سال جاری میلادی کلاود هایکو ۵.۵ را عرضه کرد. این استارت آپ هوش مصنوعی سری محصولات خود را قبل از عرضه اولیه سهامش گسترده تر کرده است.

رقابت در نصعت هوش مصنوعی همچنین تشدید شده زیرا اوپن ای آی، گوگل و متا پلتفرمز به سریع مدل های جدید را با تمرکز بر کدنویسی، استدلال و عامل های هوش مصنوعی عرضه می کنند تا توسعه دهندگان و مشتریان شرکتی را به خود جلب کنند.