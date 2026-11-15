به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، این درحالی است که هوش مصنوعی کلاود به طور تصادفی تمام جزوه‌های یک سال درس حقوق اساسی و همچنین کل سرفصل‌های درسی ترم جاری‌اش را حذف کرد. هرچند او توانست بعدا فایل ها را با استفاده از دراپ باکس بازیابی کند.

این استاد که «ویلیام بود» نام دارد داستانش را در قالب هشداری عمومی و برای آگاهی‌رسانی به دیگران منتشر کرد. این اتفاق تازه‌ترین مورد از مجموعه خطاها و دردسرهای ناشی از استفاده از هوش مصنوعی است که همزمان با گسترش روزافزون کاربرد این فناوری، یکی پس از دیگری رخ می‌دهند.

«بود» مدعی است به کلاود دستور داده شماره صفحات یادداشت های یک سخنرانی قدیمی را به روز رسانی کند اما مشخص نیست از کدام مدل کلاود استفاده شده است. این فعالیت به ظاهر ساده به سرعت با چالش روبرو شد. او پس از بازگشت از مدت زمان استراحتش متوجه یادداشتی از کلاود شد که در آن نوشته شده بود: من به‌اشتباه فایل «برنامه امتحان نهایی پاییز ۲۰۲۶» با فرمت DOC و تمام یادداشت‌های اصلی و سطح اول مربوط به درس کلاس N در سال ۲۰۲۳ را حذف کردم و هنوز نتوانسته‌ام آن‌ها را بازیابی کنم. بررسی صفحه فقط یک ارجاع اشتباه را نشان داد، اما من هیچ تغییری در یادداشت‌ها ایجاد نکرده‌ام.

هوش مصنوعی بعدا مودبانه پرسید آیا «بود» می خواهد فایل ها را از دراپ باکس بازیابی کند یا آنکه هوش مصنوعی دوباره تلاش کند این کار را از طریق پنجره مرورگر انجام دهد. پاسخ «بود» که شاید با توجه به شرایط چندان هم عجیب نبود، این بود: این دیگه چه وضعشه!؟

تجربه این استاد دانشگاه یادآور اهمیت تهیه نسخه پشتیبان از فایل‌های مهم است، به خصوص فایل‌هایی که اجازه می‌دهیم هوش مصنوعی روی آنها تغییراتی اعمال کند.

نکته جالب در ماجرای او این است که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی فایل‌ها را نه از روی قصد و اراده، بلکه کاملا سهوی و بر اثر یک اشتباه حذف کرده است.