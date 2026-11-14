به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌حسین مهرعلیان، ظهر شنبه،در جمع خبرنگاران، گفت: در پی اعلام مفقودی جوانی ۲۴ ساله از اسلامشهر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس آگاهی اسلامشهر با انجام اقدامات فنی و در کمترین زمان ممکن سرنخ‌هایی از تردد افراد مشکوک به باغی در ملارد به دست آورده و شب گذشته در عملیاتی با هماهنگی قضایی به محل اعزام و با کشف جسد، موفق به دستگیری قاتل و همدستش شده و در بازرسی از محل یک قبضه کلت کمری و تعداد ۶ فشنگ جنگی کشف می‌شود.

مهرعلیان با بیان اینکه علت وقوع قتل اختلافات مالی با مقتول اعلام شده، تصریح کرد: قاتل به همراه همدستش پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.