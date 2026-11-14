به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فلاخ پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش آگاهی عمومی درباره خدمات کتابخانه‌های عمومی دارند و تعامل مستمر با خبرنگاران می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌ها و نیازهای این مجموعه را فراهم کند.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان افزود: مازندران در حال حاضر ۱۴۲ نقطه خدمت کتابخانه‌ای با زیربنای بیش از ۶۵ هزار مترمربع دارد که از این تعداد، ۹۳ نقطه خدمت معادل ۶۵ درصد در مناطق شهری و ۴۹ نقطه خدمت معادل ۳۵ درصد در مناطق روستایی مستقر هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای کتابخانه‌ای طی یک سال گذشته گفت: در این مدت چهار کتابخانه جدید در شهرستان‌های نکا، بهشهر، بابل و نور با مجموع زیربنای حدود ۲ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

فلاح ادامه داد: همچنین دو کتابخانه دیگر با مجموع زیربنای ۶۶۰ مترمربع در شهرستان‌های سوادکوه شمالی و سیمرغ در دست اجرا قرار دارند که امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، طی شش ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی فضای کتابخانه‌ها با نیازهای روز جامعه بیان کرد: با توجه به تحولات فناوری و تغییر انتظارات مخاطبان، دیگر نمی‌توان کتابخانه را صرفاً فضایی برای مطالعه فردی در نظر گرفت؛ بلکه این مراکز باید به محیط‌هایی پویا، جذاب و متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی تبدیل شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران خاطرنشان کرد: در طراحی و بازآرایی فضاهای کتابخانه‌ای، علاوه بر محیط آرام مطالعه، بخش‌هایی مانند فضاهای مشارکتی، اتاق‌های گفت‌وگو، کارگاه‌های خلاقیت، محیط‌های بازی و یادگیری و بخش‌های ویژه کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است.

فلاح با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بازطراحی در برخی کتابخانه‌های استان تصریح کرد: کتابخانه‌های آزادگان ساری، شهید صالحی بابلسر، آیت‌الله روحانی و شهیدان نج از جمله مراکزی هستند که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند و آغاز عملیات آن‌ها منوط به دریافت مجوزها و تأمین اعتبار مورد نیاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه‌های عمرانی کتابخانه‌های عمومی مازندران پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۰ پروژه عمرانی با زیربنای بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ مترمربع در استان در حال ساخت است که برای تکمیل این طرح‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با بیان اینکه تأمین منابع مالی این پروژه‌ها عمدتاً از محل اعتبارات استانی پیگیری می‌شود، افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این پروژه‌ها به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار فعالیت می‌کند و تأمین و تخصیص اعتبارات عمرانی آن‌ها از مسیر ظرفیت‌های بودجه‌ای استان دنبال می‌شود.

فلاح همچنین درباره روند اجرای پروژه کتابخانه مرکزی مازندران اظهار کرد: این طرح از پروژه‌های ملی استان به شمار می‌رود که در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای ۷ هزار و ۶۰۰ مترمربع در پنج طبقه طراحی شده است.

وی یادآور شد: عملیات کلنگ‌زنی کتابخانه مرکزی مازندران در سال ۱۳۸۶ انجام شد و روند اجرایی آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری این طرح و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دستگاه بهره‌بردار آن است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران در پایان بر اهمیت همراهی رسانه‌ها برای معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌ای، پیگیری مطالبات این حوزه و ترغیب اقشار مختلف جامعه به مطالعه تأکید کرد.